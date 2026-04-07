Сирський розкрив тактику росіян біля Костянтинівки та Дружківки

Олександр Сирський заслуховує доповідь. Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський здійснив робочу поїздку на передові позиції в районі Костянтинівсько-Дружківської агломерації, де ознайомився з тактикою протидії штурмовим групам окупантів. Генерал відзначив стійкість 19-го корпусу, який протягом року стримує спроби ворога прорватися до Костянтинівки, та оперативно вирішив питання щодо посилення підрозділів засобами РЕБ і боєприпасами.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на звіт від Олександра Сирського.

Російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ на Костянтинівці

Олександр Сирський знову побував на найважчих ділянках фронту, зокрема в районі Костянтинівки. Тут окупанти щодня пробують просунутися вперед. Вони діють за однією схемою і кидають у бій невеликі групи піхоти та одночасно запускають велику кількість дронів. Бійці 19-го корпусу тримають ці позиції вже майже рік, не даючи ворогу захопити місто та завдаючи противнику серйозних втрат.

Військовослужбовці на церемонії нагородження під час візиту Олександра Сирського. Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач зазначив, що зараз головним завданням для бійців ЗСУ є знищити логістику ворога в тилу та розбивати їхню піхоту ще до того, як вона встигне наблизитися до наших окопів. Також Сирський наголосив, що життя солдатів є найвищою цінністю під час таких напружених боїв. Командири на місцях діють швидко та часто приймають несподівані для ворога рішення, що допомагає тримати ситуацію під контролем.

"Окрему увагу приділив аналізу пропозицій від командирів щодо нагальних потреб підрозділів. Ключовими аспектами стали питання посилення спроможностей із протидії засобам БпЛА противника, постачання боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів", — повідомив Олександр Сирський.

Крім інспекції, Головнокомандувач зустрівся з воїнами Національної гвардії з підрозділу "Хартія". Він особисто вручив нацгвардійцям почесні нагороди та подякував за їхню мужність і професіоналізм.

Раніше, як повідомляли Новини.LIVE, Олександр Сирський провів переговори з Володимиром Зеленським та прозвітував про поточний стан на фронті. Він зауважив, що українські війська змогли збільшити дальність дронових атак по російських військах.

Окремо Олександр Сирський висловився про бойові дії на фронті. Наразі найгарячішим напрямком залишається Покровський, де росіяни не припиняють штурмових дій.