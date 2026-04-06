Ситуація на фронті і дипстрайки: Зеленський заслухав доповідь Сирського

Ситуація на фронті і дипстрайки: Зеленський заслухав доповідь Сирського

Ua ru
Дата публікації: 6 квітня 2026 16:52
Андрій Гнатов, Олександр Сирський та Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу Андрія Гнатова в понеділок, 6 квітня. Вони обговорили поточну ситуацію на фронті та подальші кроки для посилення української армії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву президента.

За словами президента, під час наради обговорили ситуацію на ключових напрямках фронту, зокрема Олександрівському та Покровському. Саме там російські війська зосереджують найбільші зусилля, водночас українські підрозділи активно протидіють та завдають відчутних втрат окупантам.

Окремо військове командування доповіло про результати далекобійних ударів і визначені пріоритети таких операцій.

"Українські далекобійні санкції реально забезпечують скорочення російських доходів, передусім нафтових. Це відчувається й на північно-східному, і на південно-східному напрямках активних далекобійних дій", — зазначив президент.

Також під час наради було затверджено подальші кроки української армії.

"Важливо, щоб сильні українські позиції на фронті та в далекобійності працювали й на посилення наших позицій у дипломатії та в різнопланових відносинах із партнерами. Саме так це й відбувається. Україна захищає себе та демонструє здатність посилювати безпеку інших", — наголосив Зеленський.

Повідомлення Володимира Зеленського. Фото: скриншот з Telegram

Як повідомляли Новини.LIVE, напередодні Сирський провів телефонну розмову з командувачем сил НАТО в Європі Алексусом Гринкевичем. Вони обговорили актуальну ситуацію на фронті, а також ключові потреби України.

А також Зеленський заявив, що Росія наразі не готова до реальних переговорів і пропонує лише ультимативні умови. За його словами, вимоги Москви щодо відступу українських військ пов'язані зі значними втратами російської армії на полі бою.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
