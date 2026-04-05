Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Сирський обговорив з командувачем НАТО ситуацію на фронті

Ua ru
Дата публікації: 5 квітня 2026 06:25
Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що провів телефону розмову з командувачем сил НАТО в Європі Алексусом Гринкевичем. Сторони торкнулися теми фронту та потреби України в ППО.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пост Сирського у соцмережах.

Що сказав головнокомандувач про розмову з командувачем НАТО

Сирський розповів, що у росіян вже кілька місяців втрат більше, ніж армія РФ поповнює особовий склад.

"Поінформував про поточну обстановку в районах ведення бойових дій, активність російських окупантів на ключових напрямках фронту та наші успіхи у знищенні противника і звільненні територій. Втрати росіян вже кілька місяців поспіль перевищують поповнення, яке надходить в бойові підрозділи", — поінформував головнокомандувач ЗСУ.

Окремо було приділено увагу "жорстокій тактиці" росіян проти мирного населення України. Зокрема, повітряні удари РФ по містах та об'єктах критичної інфраструктури.

Читайте також:

"Для подальшого стримування наступальних угруповань РФ, щоб запобігти вбивствам мирного цивільного населення та забезпечити протиповітряний захист наших міст і селищ, Україна потребує продовження міжнародної військової допомоги, стабільних поставок озброєння, насамперед - засобів ППО та боєприпасів для них", — йдеться у повідомленні в Telegram.

Також Сирський додав, що окрім цих питань сторони обговорили перелік пріоритетних потреб України за програмою PURL, відповідно до якої європейські країни та Канада оплачують військову підтримку від США.

Раніше Новини.LIVE повідомляло, що Олександр Сирський здійснив робочу поїздку на Покровський напрямок. Він поінформував, що українські війська зупинили російський наступ.

Також нещодавно головнокомандувач ЗСУ розповів, що росіяни у 2026 році планували захопити більшу частину Дніпропетровської та Запорізької областей.

НАТО Олександр Сирський ситуація на фронті
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Ткач Едуард
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації