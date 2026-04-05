Сирський обговорив з командувачем НАТО ситуацію на фронті

Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що провів телефону розмову з командувачем сил НАТО в Європі Алексусом Гринкевичем. Сторони торкнулися теми фронту та потреби України в ППО.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пост Сирського у соцмережах.

Що сказав головнокомандувач про розмову з командувачем НАТО

Сирський розповів, що у росіян вже кілька місяців втрат більше, ніж армія РФ поповнює особовий склад.

"Поінформував про поточну обстановку в районах ведення бойових дій, активність російських окупантів на ключових напрямках фронту та наші успіхи у знищенні противника і звільненні територій. Втрати росіян вже кілька місяців поспіль перевищують поповнення, яке надходить в бойові підрозділи", — поінформував головнокомандувач ЗСУ.

Окремо було приділено увагу "жорстокій тактиці" росіян проти мирного населення України. Зокрема, повітряні удари РФ по містах та об'єктах критичної інфраструктури.

"Для подальшого стримування наступальних угруповань РФ, щоб запобігти вбивствам мирного цивільного населення та забезпечити протиповітряний захист наших міст і селищ, Україна потребує продовження міжнародної військової допомоги, стабільних поставок озброєння, насамперед - засобів ППО та боєприпасів для них", — йдеться у повідомленні в Telegram.

Також Сирський додав, що окрім цих питань сторони обговорили перелік пріоритетних потреб України за програмою PURL, відповідно до якої європейські країни та Канада оплачують військову підтримку від США.

Раніше Новини.LIVE повідомляло, що Олександр Сирський здійснив робочу поїздку на Покровський напрямок. Він поінформував, що українські війська зупинили російський наступ.

Також нещодавно головнокомандувач ЗСУ розповів, що росіяни у 2026 році планували захопити більшу частину Дніпропетровської та Запорізької областей.