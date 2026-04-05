Сырский обсудил с командующим НАТО ситуацию на фронте

Александр Сырский.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что провел телефонный разговор с командующим сил НАТО в Европе Алексусом Гринкевичем. Стороны затронули тему фронта и потребности Украины в ПВО.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Что сказал главнокомандующий о разговоре с командующим НАТО

Сырский рассказал, что у россиян уже несколько месяцев потерь больше, чем армия РФ пополняет личный состав.

"Проинформировал о текущей обстановке в районах ведения боевых действий, активности российских оккупантов на ключевых направлениях фронта и наших успехах в уничтожении противника и освобождении территорий. Потери россиян уже несколько месяцев подряд превышают пополнение, которое поступает в боевые подразделения", — проинформировал главнокомандующий ВСУ.

Отдельно было уделено внимание "жестокой тактике" россиян против мирного населения Украины. В частности, воздушные удары РФ по городам и объектам критической инфраструктуры.

"Для дальнейшего сдерживания наступательных группировок РФ, чтобы предотвратить убийства мирного гражданского населения и обеспечить противовоздушную защиту наших городов и поселков, Украина нуждается в продолжении международной военной помощи, стабильных поставок вооружения, прежде всего — средств ПВО и боеприпасов для них", — говорится в сообщении в Telegram.

Также Сырский добавил, что кроме этих вопросов стороны обсудили перечень приоритетных потребностей Украины по программе PURL, согласно которой европейские страны и Канада оплачивают военную поддержку от США.

Ранее Новини.LIVE сообщало, что Александр Сырский совершил рабочую поездку на Покровское направление. Он проинформировал, что украинские войска остановили российское наступление.

Также недавно главнокомандующий ВСУ рассказал, что россияне в 2026 году планировали захватить большую часть Днепропетровской и Запорожской областей.