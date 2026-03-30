Сырский: россияне меняют тактику обстрелов Украины

Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Российские войска меняют тактику обстрелов Украины. Поэтому Украина адаптирует свои действия и нарабатывает новые эффективные способы противодействия ударным БпЛА. Только с начала весны украинские БпЛА-перехватчики уже уничтожили более 2,3 тысяч воздушных целей врага.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

РФ изменила тактику обстрелов Украины

Сырский рассказал, что провел рабочее совещание по противодействию вражеским беспилотникам. Там рассмотрели вопрос о наращивании количества экипажей дронов-перехватчиков и усилении подготовки военнослужащих.

По словам главнокомандующего, для усиления защиты украинских городов, поселков и критически важных объектов внедряют также организационные изменения.

Так, в марте Командование беспилотных систем ПВО переформировано в Командование сил непосредственного противовоздушного прикрытия. Командование действует в составе Воздушных Сил ВС Украины и отвечает за развитие и применение "малой ПВО", модернизацию техники и подготовку личного состава. На сегодня указанная структура приобретает оперативные возможности и осуществляет прием определенных сил и средств.

Генерал отметил, что в марте количество боевых вылетов дронов-перехватчиков и показатели уничтоженных целей выросли почти на 55% по сравнению с февралем. А с начала весны наши БпЛА-перехватчики уже уничтожили более 2,3 тысячи воздушных целей противника.

"Самую высокую эффективность демонстрируют дроны украинского производства. Мы готовы делиться этим опытом и с международными партнерами. В то же время нуждаемся в дальнейшем наращивании количества БпЛА-перехватчиков, в частности с системами автоматического наведения. Враг не прекращает атак — наоборот, увеличивает производство, модернизирует беспилотники и совершенствует их применение", — говорится в сообщении.

Также Александр Сырский заявил, что с начала марта наши вертолеты уничтожили 379 вражеских ударных дронов. По целям также эффективно работают зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и отдельные зенитные пулеметные батальоны.

Отдельное внимание в армии также уделяют внедрению искусственного интеллекта и повышению уровня автоматизации в применении систем ПВО — как для дронов-перехватчиков, так и для авиационных и наземных огневых средств.

"Впереди — новые сложные вызовы. Мы держим строй и готовимся к отражению следующих атак.

Защищаем самое ценное — независимость Украины и жизни наших граждан", — подытожил главнокомандующий.

Обстрелы Украины

Как сообщали Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского, за неделю РФ ударила по Украине более 3000 БпЛА. Кроме того, враг выпустил более 1 450 управляемых авиационных бомб и еще 40 ракет различных типов.

Только этой ночью враг атаковал 442 ударными дронами. Зафиксировано попадание на 7 локациях, а обломки дронов упали на 14 объектах.

Так, РФ обстреляла женский монастырь во время богослужения в Херсонской области. В результате обстрелов получили значительные повреждения келейный корпус и хозяйственные помещения.