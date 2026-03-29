СБУ второй раз за неделю поразила нефтетерминал "Усть-Луга" в РФ

СБУ второй раз за неделю поразила нефтетерминал "Усть-Луга" в РФ

Дата публикации 29 марта 2026 15:42
СБУ второй раз за неделю поразили нефтетерминал "Усть-Луга" в РФ
Пожар в "Усть-Луге" 27 марта. Фото: Reuters

В ночь на 29 марта дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины нанесли удар по нефтяному терминалу "Усть-Луга" в Ленинградской области РФ. Зафиксированы серьезные поражения объекта и пожар.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Дроны атаковали нефтетерминал на Балтике

Терминал является важным элементом российской энергетической инфраструктуры — через него осуществляется экспорт нефти, в том числе с привлечением так называемого "теневого флота".

В. и. о. председателя СБУ Евгений Хмара подчеркнул, что подобные операции носят системный характер и направлены на ослабление экономического потенциала РФ.

"СБУ совместно с Силами обороны продолжает системную работу для снижения финансовых и логистических возможностей врага. Ведь все нефтяные объекты фактически являются частью российского ВПК и обеспечивают поступление в бюджет рф средств, которые идут на войну против Украины. Поэтому спецоперации, противодействующие этому, будут продолжаться и в дальнейшем. Россия заплатит высокую цену за свою агрессию", — заявил он.

По данным СБУ, это уже не первая атака на нефтяную инфраструктуру РФ на Балтийском направлении за последнее время. Только в течение недели такие объекты поражали по меньшей мере четыре раза во взаимодействии с ГУР, ССО, СБС и ГПСУ.

Как сообщали Новини.LIVE, 25 марта дроны "Альфы" нанесли удар по нефтетерминалу "Усть-Луга". В результате предыдущей атаки были разрушены нефтеналивные стендеры, а также резервуарный парк с нефтью и нефтепродуктами.

Кроме того, Силы обороны атаковали Киришский нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области. Он является одним из главных объектов, который обеспечивает потребности российской армии.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
Реклама

