Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В День СБУ дроны "Альфы" атаковали нефтетерминал в России

В День СБУ дроны "Альфы" атаковали нефтетерминал в России

Ua ru
Дата публикации 25 марта 2026 14:35
Взрывы в России. Фото: кадр из видео

Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины 25 марта поразили нефтяной терминал порта Усть-Луга в Ленинградской области России. Это один из ключевых морских портов РФ на Балтике, через который враг осуществляет экспорт сырой нефти и нефтепродуктов.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в СБУ.

"Сегодняшняя спецоперация — это символический "подарок" врагу ко Дню СБУ. Очередное напоминание, что в России теперь нет безопасных регионов. Мы и в дальнейшем будем проводить дальнобойную работу, чтобы системно снижать военно-экономический потенциал врага", — сказал и.о. председателя СБУ генерал-майор Евгений Хмара.

Отмечается, что дальнобойные дроны спецназовцев преодолели более 900 километров и поразили нефтеналивные стендеры, а также резервуарный парк с нефтью и нефтепродуктами. На территории порта фиксируется масштабный пожар, который подтвердил губернатор Ленинградской области.

В СБУ отметили, что поражение таких объектов, как Усть-Луга, имеет не только тактический, но и стратегический эффект, ведь сокращает валютные поступления в бюджет РФ.

Отметим, что это уже вторая за эту неделю атака СБУ на российский нефтеэкспорт на Балтике. 23 марта беспилотники Службы успешно отработали по порту Приморск, пожар на котором продолжается до сих пор.

Кроме того, 21 марта Силы обороны поразили нефтеперерабатывающий завод в Саратове РФ. По состоянию на 2023 год это предприятие имело 4,8 млн тонн переработки. Там повреждена установка вторичной переработки нефти и вертикальный резервуар РВС-10000.

Также украинские военные поразили два оборонных завода в тылу России. Они обеспечивают производство, ремонт и обслуживание военных самолетов. Сейчас масштабы ущерба уточняются.

СБУ взрыв Россия
Карина Приходько
Автор:
Карина Приходько
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации