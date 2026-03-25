В День СБУ дроны "Альфы" атаковали нефтетерминал в России

Взрывы в России. Фото: кадр из видео

Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины 25 марта поразили нефтяной терминал порта Усть-Луга в Ленинградской области России. Это один из ключевых морских портов РФ на Балтике, через который враг осуществляет экспорт сырой нефти и нефтепродуктов.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в СБУ.

"Сегодняшняя спецоперация — это символический "подарок" врагу ко Дню СБУ. Очередное напоминание, что в России теперь нет безопасных регионов. Мы и в дальнейшем будем проводить дальнобойную работу, чтобы системно снижать военно-экономический потенциал врага", — сказал и.о. председателя СБУ генерал-майор Евгений Хмара.

Отмечается, что дальнобойные дроны спецназовцев преодолели более 900 километров и поразили нефтеналивные стендеры, а также резервуарный парк с нефтью и нефтепродуктами. На территории порта фиксируется масштабный пожар, который подтвердил губернатор Ленинградской области.

В СБУ отметили, что поражение таких объектов, как Усть-Луга, имеет не только тактический, но и стратегический эффект, ведь сокращает валютные поступления в бюджет РФ.

Отметим, что это уже вторая за эту неделю атака СБУ на российский нефтеэкспорт на Балтике. 23 марта беспилотники Службы успешно отработали по порту Приморск, пожар на котором продолжается до сих пор.

Кроме того, 21 марта Силы обороны поразили нефтеперерабатывающий завод в Саратове РФ. По состоянию на 2023 год это предприятие имело 4,8 млн тонн переработки. Там повреждена установка вторичной переработки нефти и вертикальный резервуар РВС-10000.

Также украинские военные поразили два оборонных завода в тылу России. Они обеспечивают производство, ремонт и обслуживание военных самолетов. Сейчас масштабы ущерба уточняются.