ВСУ атаковали ЗРК "Бук" и пункт управления БпЛА России

Пожар на объектах армии РФ. Иллюстративное фото: МЧС России

Украинские военные продолжают бить по ключевым целям российских оккупантов. За последние сутки воины ВСУ поразили системы ПВО, командные пункты и места скопления врага. Часть объектов уничтожена, результаты других ударов еще уточняются.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в воскресенье, 22 марта.

Читайте также:

Воины ВСУ атаковали важные объекты армии РФ

Украинские военные продолжают системно ослаблять наступательные возможности армии РФ, нанося удары по ее ключевым объектам как на территории страны-агрессора, так и на временно оккупированных территориях Украины.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны обнаружили и уничтожили зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" вблизи населенного пункта Первое мая в Брянской области РФ. Зафиксировано точное попадание — система ПВО выведена из строя.

Также украинские защитники атаковали район сосредоточения еще одного комплекса — "Бук-М2" в районе Старопетриковки на временно оккупированной части Запорожской области. Результаты этого удара пока уточняются.

Кроме этого, под ударами ВСУ оказались и другие важные объекты россиян. В частности, поражен логистический узел и место скопления оккупантов вблизи Большой Новоселки в Донецкой области. Также зафиксированы попадания по командно-наблюдательному пункту возле Успеновки, пункту управления беспилотниками неподалеку Ровнополья, а также по районам концентрации живой силы в районе Бердянска и Гуляйполя в Запорожье.

Кроме того, еще один командно-наблюдательный пункт врага был поражен на территории РФ — вблизи Смородино в Белгородской области.

Информация о потерях противника в настоящее время уточняется.

Скриншот сообщения Генштаба ВСУ/Facebook

Напомним, что в ночь на 19 марта Силы обороны Украины поразили склады боеприпасов и ГСМ и районы сосредоточения живой силы российских оккупантов. Следовательно, атакованы склады боеприпасов в Донецке и Ялте и н.п. Каланчак на Херсонщине.

В ночь на 17 марта Силы обороны Украины отработали по ряду ключевых объектов российской армии. Под удар попали, в частности, элементы военной логистики противника, которые обеспечивают его операции. Кроме того, был выведен из строя зенитный ракетный комплекс "ТОР-М2У".

Также мы информировали, что в течение 16-17 марта ВСУ поразили сразу два предприятия стратегической авиации на территории РФ. Это заводы, которые задействованы в производстве, ремонте и техническом обслуживании военной авиации.