ЗСУ атакували ЗРК "Бук" і пункт управління БпЛА Росії

ЗСУ атакували ЗРК "Бук" і пункт управління БпЛА Росії

Дата публікації: 22 березня 2026 17:12
Пожежа на об'єктах армії РФ. Ілюстративне фото: МНС Росії

Українські військові продовжують бити по ключових цілях російських окупантів. За останню добу воїни ЗСУ уразили системи ППО, командні пункти та місця скупчення ворога. Частину об’єктів знищено, результати інших ударів ще уточнюються.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України у неділю, 22 березня.

Воїни ЗСУ атакували важливі об'єкти армії РФ

Українські військові продовжують системно послаблювати наступальні можливості армії РФ, завдаючи ударів по її ключових об’єктах як на території країни-агресора, так і на тимчасово окупованих територіях України.

За минулу добу підрозділи Сил оборони виявили та знищили зенітний ракетний комплекс "Бук-М1" поблизу населеного пункту Пєрвоє мая у Брянській області РФ. Зафіксовано точне влучання — система ППО виведена з ладу.

Також українські захисники атакували район зосередження ще одного комплексу — "Бук-М2" у районі Старопетриківки на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Результати цього удару наразі уточнюються.

Окрім цього, під ударами ЗСУ опинилися й інші важливі об'єкти росіян. Зокрема, уражено логістичний вузол і місце скупчення окупантів поблизу Великої Новосілки на Донеччині. Також зафіксовані влучання по командно-спостережному пункту біля Успенівки, пункту управління безпілотниками неподалік Рівнопілля, а також по районах концентрації живої сили в районі Бердянська та Гуляйполя на Запоріжжі.

Крім того, ще один командно-спостережний пункт ворога було уражено на території РФ — поблизу Смородіно в Бєлгородській області.

Інформація про втрати противника наразі уточнюється.

Скриншот повідомлення Генштабу ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, що у ніч проти 19 березня Сили оборони України уразили склади боєприпасів і ПММ та райони зосередження живої сили російських окупантів. Відтак, атаковано склади боєприпасів у Донецьку і Ялті та н.п. Каланчак на Херсонщині.

У ніч на 17 березня Сили оборони України відпрацювали по низці ключових об’єктів російської армії. Під удар потрапили, зокрема, елементи військової логістики противника, які забезпечують його операції. Крім того, було виведено з ладу зенітний ракетний комплекс "ТОР-М2У".

Також ми інформували, що протягом 16–17 березня ЗСУ уразили одразу два підприємства стратегічної авіації на території РФ. Це заводи, які залучені у виробництві, ремонті та технічному обслуговуванні військової авіації.

ЗСУ війна в Україні Росія атака українські військові
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
