Силы обороны поразили нефтеперерабатывающий завод в Саратове РФ

Удар по нефтеперерабатывающему заводу РФ. Фото: кадр из видео

Силы обороны Украины в ночь на 21 марта поразили объекты Саратовского нефтеперерабатывающего завода в Саратовской области России. Это предприятие по состоянию на 2023 год имело 4,8 млн тонн переработки. Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Генштабе ВСУ.

Читайте также:

Удар по российскому НПЗ в Саратове

В Генштабе рассказали, что Саратовский нефтеперерабатывающий завод обеспечивает переработку нефти и производство горюче-смазочных материалов, которые используются для нужд оккупационной армии. Известно, что это одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. По состоянию на 2023 год объем переработки составлял 4,8 млн тонн.

По предварительной информации, там повреждены установка вторичной переработки нефти и вертикальный резервуар РВС-10000. Сейчас масштабы нанесенного ущерба уточняются.

"Силы обороны Украины продолжат поражать важные объекты противника до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины", — говорится в сообщении.

Отметим, этой ночью ВСУ также поразили пункты управления оккупантов в Донецкой области. В Генштабе отметили, что Силы обороны продолжат наносить удары по важным целям врага.

Кроме того, 12 марта СБУ атаковала нефтеперекачивающую станцию "Тихорецк" в Краснодарском крае России. Это один из крупнейших нефтяных узлов страны. После обстрелов там вспыхнул масштабный пожар.