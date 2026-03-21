Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Сили оборони уразили нафтопереробний завод в Саратові РФ

Сили оборони уразили нафтопереробний завод в Саратові РФ

Ua ru
Дата публікації: 21 березня 2026 17:29
Сили оборони уразили нафтопереробний завод в Саратові РФ
Удар по нафтопереробному заводі РФ. Фото: кадр з відео

Сили оборони України у ніч проти 21 березня уразили об'єкти Саратовського нафтопероробного заводу у Саратовській області Росії. Це підприємство станом на 2023 рік мало 4,8 млн тонн переробки. Масштаби завданих збитків уточнюються.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в Генштабі ЗСУ. 

У Генштабі розповіли, що Саратовський нафтопереробний завод забезпечує переробку нафти та виробництво пально-мастильних матеріалів, які використовуються для потреб окупаційної армії. Відомо, що це одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки становив 4,8 млн тонн. 

За попередньою інформацією, там пошкоджено установку вторинної переробки нафти та вертикальний резервуар РВС-10000. Наразі масштаби завданих збитків уточнюються.

"Сили оборони України продовжать уражати важливі об’єкти противника до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України", — йдеться у повідомленні. 

Зазначимо, цієї ночі ЗСУ також уразили пункти управління окупантів на Донеччині. У Генштабі наголосили, що Сили оборони продовжать завдавати ударів по важливих цілях ворога.

Крім того, 12 березня СБУ атакувала нафтоперекачувальну станцію "Тихорецьк" у Краснодарському краї Росії. Це один з найбільших нафтових вузлів країни. Після обстрілів там спалахнула масштабна пожежа. 

вибух НПЗ Генштаб ЗСУ Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації