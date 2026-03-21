Сили оборони уразили нафтопереробний завод в Саратові РФ

Удар по нафтопереробному заводі РФ. Фото: кадр з відео

Сили оборони України у ніч проти 21 березня уразили об'єкти Саратовського нафтопероробного заводу у Саратовській області Росії.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в Генштабі ЗСУ.

У Генштабі розповіли, що Саратовський нафтопереробний завод забезпечує переробку нафти та виробництво пально-мастильних матеріалів, які використовуються для потреб окупаційної армії. Відомо, що це одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки становив 4,8 млн тонн.

За попередньою інформацією, там пошкоджено установку вторинної переробки нафти та вертикальний резервуар РВС-10000. Наразі масштаби завданих збитків уточнюються.

"Сили оборони України продовжать уражати важливі об’єкти противника до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, цієї ночі ЗСУ також уразили пункти управління окупантів на Донеччині. У Генштабі наголосили, що Сили оборони продовжать завдавати ударів по важливих цілях ворога.

Крім того, 12 березня СБУ атакувала нафтоперекачувальну станцію "Тихорецьк" у Краснодарському краї Росії. Це один з найбільших нафтових вузлів країни. Після обстрілів там спалахнула масштабна пожежа.