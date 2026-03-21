ЗСУ уразили пункти управління окупантів на Донеччині

Український військовий з дроном. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Українські військві у ніч проти 21 березня завдали серію ударів по військових об'єктах росіян на тимчасово окупованій території Донецької області. Масштаби завданих збитків та втрати противника уточнюються. Сили оборони продовжать завдавати ураження по важливих цілях ворога.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявили в Генштабі ЗСУ.

Удари по окупантах на Донеччині 21 березня

У Генштабі розповіли, що цієї ночі Сили оборони уразили пункт управління підрозділу зі складу центру "Рубікон" у тимчасово окупованому Маріуполі.

Крім того, українські військові вдраили по ремонтному підрозділу російської армії у Хліборобному, що на тимчасово окупованій території Запорізької області. Також уражений командно-спостережний пункт підрозділу окупантів у Парасковіївці (ТОТ Донецької області).

Зазначається, що наразі масштаби завданих збитків та втрати противника уточнюються.

"Сили оборони України продовжать завдавати ураження по важливих військових об’єктах противника як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території російської федерації до повного припинення збройної агресії проти України", — наголосили в Генштабі.

Зазначимо, 19 березня ЗСУ уразили склади боєприпасів та живу силу ворога. Так, був атакований й склад пально-мастильних матеріалів у районі Новотроїцького на Херсонщині.

Водночас воїни 66 ОМБр відбили масований штурм на Лиманському напрямку. Росіяни намагалися штурмувати позиції українських військових на 50 мотоциклах і квадроциклах, бронетехніці та за допомогою чисельного особового складу.