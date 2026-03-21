ВСУ поразили пункты управления оккупантов в Донецкой области

Украинский военный с дроном. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Украинские военные в ночь на 21 марта нанесли серию ударов по военным объектам россиян на временно оккупированной территории Донецкой области. Масштабы нанесенного ущерба и потери противника уточняются. Силы обороны продолжат наносить поражения по важным целям врага.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявили в Генштабе ВСУ.

Удары по оккупантам в Донецкой области 21 марта

В Генштабе рассказали, что этой ночью Силы обороны поразили пункт управления подразделения из состава центра "Рубикон" во временно оккупированном Мариуполе.

Кроме того, украинские военные ударили по ремонтному подразделению российской армии в Хлеборобном, что на временно оккупированной территории Запорожской области. Также поражен командно-наблюдательный пункт подразделения оккупантов в Парасковиевке (ВОТ Донецкой области).

Отмечается, что сейчас масштабы нанесенного ущерба и потери противника уточняются.

"Силы обороны Украины продолжат наносить поражения по важным военным объектам противника как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории российской федерации до полного прекращения вооруженной агрессии против Украины", — отметили в Генштабе.

Отметим, 19 марта ВСУ поразили склады боеприпасов и живую силу врага. Так, был атакован и склад горюче-смазочных материалов в районе Новотроицкого на Херсонщине.

В то же время воины 66 ОМБр отбили массированный штурм на Лиманском направлении. Россияне пытались штурмовать позиции украинских военных на 50 мотоциклах и квадроциклах, бронетехнике и с помощью многочисленного личного состава.