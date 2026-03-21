Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
ВСУ поразили пункты управления оккупантов в Донецкой области

ВСУ поразили пункты управления оккупантов в Донецкой области

Ua ru
Дата публикации 21 марта 2026 14:44
Украинский военный с дроном. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Украинские военные в ночь на 21 марта нанесли серию ударов по военным объектам россиян на временно оккупированной территории Донецкой области. Масштабы нанесенного ущерба и потери противника уточняются. Силы обороны продолжат наносить поражения по важным целям врага.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявили в Генштабе ВСУ.

Читайте также:

Удары по оккупантам в Донецкой области 21 марта

В Генштабе рассказали, что этой ночью Силы обороны поразили пункт управления подразделения из состава центра "Рубикон" во временно оккупированном Мариуполе.

Кроме того, украинские военные ударили по ремонтному подразделению российской армии в Хлеборобном, что на временно оккупированной территории Запорожской области. Также поражен командно-наблюдательный пункт подразделения оккупантов в Парасковиевке (ВОТ Донецкой области).

Отмечается, что сейчас масштабы нанесенного ущерба и потери противника уточняются.

"Силы обороны Украины продолжат наносить поражения по важным военным объектам противника как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории российской федерации до полного прекращения вооруженной агрессии против Украины", — отметили в Генштабе.

Отметим, 19 марта ВСУ поразили склады боеприпасов и живую силу врага. Так, был атакован и склад горюче-смазочных материалов в районе Новотроицкого на Херсонщине.

В то же время воины 66 ОМБр отбили массированный штурм на Лиманском направлении. Россияне пытались штурмовать позиции украинских военных на 50 мотоциклах и квадроциклах, бронетехнике и с помощью многочисленного личного состава.

Донецкая область Генштаб ВСУ война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации