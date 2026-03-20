Воины 66 ОМБр отбили массированный штурм на Лиманском направлении

Уничтожена техника россиян на Лиманском направлении.

Бойцы 66 ОМБр отбили массированный штурм россиян на Лиманском направлении в Донецкой области. ВСУ ликвидировали почти 50 россиян и уничтожили более 20 единиц техники.

Видео работы наших защитников опубликовали на странице Сухопутных войск ВСУ, передает Новини.LIVE.

Отражение штурма россиян в Донецкой области

Россияне активизировали усилия на Лиманском направлении. Враг начал там массированное наступление в частности в полосе ответственности 66 ОМБр им. князя М. Храброго. Бойцы бригады остановили врага.

Оккупанты хотели воспользоваться ухудшением погодных условий и прорвать украинскую оборону. Россияне пытались штурмовать позиции украинских военных на 50 мотоциклах и квадроциклах, бронетехнике и с помощью многочисленного личного состава.

Всего за несколько часов военные 66 ОМБр смогли обезвредить:

43 оккупантов;

6 единиц бронетехники — в основном БМП-3 и БТР-82;

10 квадроциклов;

5 мотоциклов.

Часть оккупантов начала отступать, даже не приблизившись к переднему краю. Подразделения 66 ОМБр вместе с военными Третьего армейского корпуса и 20 бригады беспилотных систем К-2 разрушили планы оккупантов. Противника удалось уничтожить без потерь среди украинских военных.

