Воины 66 ОМБр отбили массированный штурм на Лиманском направлении
Бойцы 66 ОМБр отбили массированный штурм россиян на Лиманском направлении в Донецкой области. ВСУ ликвидировали почти 50 россиян и уничтожили более 20 единиц техники.
Видео работы наших защитников опубликовали на странице Сухопутных войск ВСУ, передает Новини.LIVE.
Отражение штурма россиян в Донецкой области
Россияне активизировали усилия на Лиманском направлении. Враг начал там массированное наступление в частности в полосе ответственности 66 ОМБр им. князя М. Храброго. Бойцы бригады остановили врага.
Оккупанты хотели воспользоваться ухудшением погодных условий и прорвать украинскую оборону. Россияне пытались штурмовать позиции украинских военных на 50 мотоциклах и квадроциклах, бронетехнике и с помощью многочисленного личного состава.
Всего за несколько часов военные 66 ОМБр смогли обезвредить:
- 43 оккупантов;
- 6 единиц бронетехники — в основном БМП-3 и БТР-82;
- 10 квадроциклов;
- 5 мотоциклов.
Часть оккупантов начала отступать, даже не приблизившись к переднему краю. Подразделения 66 ОМБр вместе с военными Третьего армейского корпуса и 20 бригады беспилотных систем К-2 разрушили планы оккупантов. Противника удалось уничтожить без потерь среди украинских военных.
Ранее мы писали о том, что ВСУ нанесли ряд ударов по объектам врага на ВОТ. Речь идет о складах с боеприпасами, горюче-смазочными материалами и районах сосредоточения живой силы.
Также мы рассказывали, что Силы обороны атаковали ключевые объекты военно-промышленного комплекса России. Было поражено сразу два стратегических авиационных предприятия на территории РФ.
