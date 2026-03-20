Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Воины 66 ОМБр отбили массированный штурм на Лиманском направлении

Воины 66 ОМБр отбили массированный штурм на Лиманском направлении

Ua ru
Дата публикации 20 марта 2026 14:59
Уничтожена техника россиян на Лиманском направлении. Фото: кадр из видео

Бойцы 66 ОМБр отбили массированный штурм россиян на Лиманском направлении в Донецкой области. ВСУ ликвидировали почти 50 россиян и уничтожили более 20 единиц техники.

Видео работы наших защитников опубликовали на странице Сухопутных войск ВСУ, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Отражение штурма россиян в Донецкой области

Россияне активизировали усилия на Лиманском направлении. Враг начал там массированное наступление в частности в полосе ответственности 66 ОМБр им. князя М. Храброго. Бойцы бригады остановили врага.

Оккупанты хотели воспользоваться ухудшением погодных условий и прорвать украинскую оборону. Россияне пытались штурмовать позиции украинских военных на 50 мотоциклах и квадроциклах, бронетехнике и с помощью многочисленного личного состава.

Всего за несколько часов военные 66 ОМБр смогли обезвредить:

  • 43 оккупантов;
  • 6 единиц бронетехники — в основном БМП-3 и БТР-82;
  • 10 квадроциклов;
  • 5 мотоциклов.

Часть оккупантов начала отступать, даже не приблизившись к переднему краю. Подразделения 66 ОМБр вместе с военными Третьего армейского корпуса и 20 бригады беспилотных систем К-2 разрушили планы оккупантов. Противника удалось уничтожить без потерь среди украинских военных.

Ранее мы писали о том, что ВСУ нанесли ряд ударов по объектам врага на ВОТ. Речь идет о складах с боеприпасами, горюче-смазочными материалами и районах сосредоточения живой силы.

Также мы рассказывали, что Силы обороны атаковали ключевые объекты военно-промышленного комплекса России. Было поражено сразу два стратегических авиационных предприятия на территории РФ.

Донецкая область Лиман война в Украине
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации