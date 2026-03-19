В ISW заявили, что россияне испытывают альтернативы Starlink

Дата публикации 19 марта 2026 09:09
В ISW заявили, что россияне испытывают альтернативы Starlink
Российский военный выпускает дрон. Фото: росСМИ

Россияне продолжают бить по украинским гражданским и военным в ближнем тылу с помощью беспилотников. Оккупанты сейчас испытывают альтернативы Starlink, чтобы контролировать дроны.

Об этом заявили в Институте изучения войны, передает Новини.LIVE.

По оценке ISW, российские войска продолжают кампанию по воздушным ударам против украинских военных и гражданских в ближнем тылу. Кроме того, военные РФ сейчас испытывают альтернативы Starlink для контроля беспилотников.

Один из офицеров украинской бригады, которая сейчас воюет на Купянском направлении, сообщил, что российские войска наносят удары на оперативной глубине от 40 до 50 километров позади линии фронта. Бьют беспилотниками типа "Молния". Такие удары направлены на то, чтобы перекрыть украинскую логистику.

Офицер также добавил, что войска РФ используют беспилотники типа "Молния" как "материнские корабли". То есть ими транспортируют тактические беспилотники с обзором от первого лица в украинский тыл. Именно БпЛА "Молния" разворачивают беспилотники FPV, которые часто поражают гражданские транспортные средства и другие объекты в тылу.

На Покровском направлении, по сообщению одного из украинских военных, бригада за последние три дня уничтожила 100 беспилотников "Молния". Без Starlink такие дроны менее эффективны. Поэтому россияне ищут альтернативы, в частности, используют радиопередачи, оптоволоконный интернет и связь, которая обеспечивается российскими спутниками "Комета".

Однако эти формы связи все еще медленнее, чем Starlink. Поэтому россияне все еще не смогли частично компенсировать потерю возможности пользоваться терминалами Starlink.

Ранее в Институте изучения войны заявили, что РФ имеет новый ультиматум для прекращения войны в Украине. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, даже полная отдача всей территории Донбасса не устроит Москву.

Командир Третьего армейского корпуса Максим Жорин отметил, что основной задачей ВСУ сейчас должна быть остановка продвижения российских войск на фронте. Для этого, по его словам, важно выстраивать эффективную систему обороны.

ISW Starlink война в Украине
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Ольга Антоновская
