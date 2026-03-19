В ISW заявили, что россияне испытывают альтернативы Starlink

Российский военный выпускает дрон.

Россияне продолжают бить по украинским гражданским и военным в ближнем тылу с помощью беспилотников. Оккупанты сейчас испытывают альтернативы Starlink, чтобы контролировать дроны.

Об этом заявили в Институте изучения войны, передает Новини.LIVE.

Россияне ищут замену Starlink

По оценке ISW, российские войска продолжают кампанию по воздушным ударам против украинских военных и гражданских в ближнем тылу. Кроме того, военные РФ сейчас испытывают альтернативы Starlink для контроля беспилотников.

Один из офицеров украинской бригады, которая сейчас воюет на Купянском направлении, сообщил, что российские войска наносят удары на оперативной глубине от 40 до 50 километров позади линии фронта. Бьют беспилотниками типа "Молния". Такие удары направлены на то, чтобы перекрыть украинскую логистику.

Офицер также добавил, что войска РФ используют беспилотники типа "Молния" как "материнские корабли". То есть ими транспортируют тактические беспилотники с обзором от первого лица в украинский тыл. Именно БпЛА "Молния" разворачивают беспилотники FPV, которые часто поражают гражданские транспортные средства и другие объекты в тылу.

На Покровском направлении, по сообщению одного из украинских военных, бригада за последние три дня уничтожила 100 беспилотников "Молния". Без Starlink такие дроны менее эффективны. Поэтому россияне ищут альтернативы, в частности, используют радиопередачи, оптоволоконный интернет и связь, которая обеспечивается российскими спутниками "Комета".

Однако эти формы связи все еще медленнее, чем Starlink. Поэтому россияне все еще не смогли частично компенсировать потерю возможности пользоваться терминалами Starlink.

