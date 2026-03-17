В ISW заявили, что РФ имеет новые требования для мира в Украине

В ISW заявили, что РФ имеет новые требования для мира в Украине

Дата публикации 17 марта 2026 14:43
В ISW назвали новые требования Кремля для завершения войны в Украине
Сергей Лавров. Фото: росСМИ

У России есть новый ультиматум для прекращения войны в Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что даже отдача Киевом всей территории Донбасса не устроит Москву. У России есть еще одно условие.

Об этом заявили в Институте изучения войны, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Новый ультиматум России

Как отмечают в отчете ISW, Лавров отвергает любое урегулирование войны в Украине путем переговоров, если это не будет удовлетворять все требования Москвы. То есть, даже если Украина согласится на территориальные уступки, России этого будет мало.

Лавров недавно заявил, что Россия откажется прекращать войну, даже если Украина полностью передаст Донбасс РФ. Он добавил, что для Москвы нынешнее украинское правительство является "коренной причиной" войны. Кроме того, Лавров заявил, что европейские войска, которые могут быть размещены в Украине после завершения войны, будут считаться "оккупационными силами".

Фактически это означает, что РФ стремится утвердить свой полный контроль после достижения мира над суверенным государством, намекая, что территория, на которой могут разместить европейские войска, не будет считаться частью Украины.

В ISW отметили, что Кремль неоднократно использовал риторику "коренных причин", чтобы повторить свои максималистские требования. В частности, именно через такой механизм Москва настаивала на нейтралитете Украины, сокращении численности украинской армии и замене действующего украинского правительства на пророссийскую марионеточную власть.

Кремль публично настаивает на том, что он не отступит от своих требований. По словам Лаврова, такой политики Москва будет придерживаться даже во время трехсторонних переговоров с Соединенными Штатами и Украиной.

Какова позиция Украины

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завершение войны на российских условиях станет самой большой исторической ошибкой. Глава государства также добавил, что он не в том положении, чтобы найти приемлемый для всех компромисс.

В то же время по результатам опроса Киевского международного института социологии, 61% украинцев поддерживают установление мира с территориальными уступками, вступлением в ЕС и экономическим восстановлением. В то же время 50% украинцев выступают за идею референдума по миру.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Ольга Антоновская
