В ISW назвали нові вимоги Кремля для завершення війни в Україні

Росія має новий ультиматум для припинення війни в Україні. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що навіть віддача Києвом усієї території Донбасу не влаштує Москву. Росія має ще одну умову.

Про це заявили в Інституті вивчення війни, передає Новини.LIVE.

Реклама

Новий ультиматум Росії

Як зазначають у звіті ISW, Лавров відкидає будь-яке врегулювання війни в Україні шляхом переговорів, якщо це не буде задовольняти всі вимоги Москви. Тобто, навіть якщо Україна погодиться на територіальні поступки, Росії цього буде замало.

Лавров нещодавно заявив, що Росія відмовиться припиняти війну, навіть якщо Україна повністю передасть Донбас РФ. Він додав, що для Москви нинішній український уряд є "корінною причиною" війни. Крім того, Лавров заявив, що європейські війська, які можуть бути розміщені в Україні після завершення війни, будуть вважатися "окупаційними силами".

Фактично це означає, що РФ прагне утвердити свій повний контроль після досягнення миру над суверенною державою, натякаючи, що територія, на якій можуть розмістити європейські війська, не буде вважатися частиною України.

В ISW наголосили, що Кремль неодноразово використовував риторику "корінних причин", аби повторити свої максималістські вимоги. Зокрема, саме через такий механізм Москва наполягала на нейтралітеті України, скороченні чисельності української армії та заміні чинного українського уряду на проросійську маріонеткову владу.

Кремль публічно наполягає на тому, що він не відступить від своїх вимог. За словами Лаврова, такої політики Москва буде дотримуватися навіть під час тристоронніх переговорів зі Сполученими Штатами та Україною.

Яка позиція України

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що завершення війни на російських умовах стане найбільшою історичною помилкою. Глава держави також додав, що він не у тому становищі, аби знайти прийнятний для усіх компроміс.

Водночас за результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, 61% українців підтримують встановлення миру з територіальними поступками, вступом в ЄС і економічною відбудовою. Водночас 50% українців виступають за ідею референдуму щодо миру.