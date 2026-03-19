Головна Новини дня В ISW заявили, що росіяни випробовують альтернативи Starlink

В ISW заявили, що росіяни випробовують альтернативи Starlink

Дата публікації: 19 березня 2026 09:09
В ISW заявили, що росіяни випробовують альтернативи Starlink
Російський військовий випускає дрон. Фото: росЗМІ

Росіяни продовжують бити по українських цивільних та військових у ближньому тилу за допомогою безпілотників. Окупанти зараз випробовують альтернативи Starlink, аби контролювати дрони.

Про це заявили в Інституті вивчення війни, передає Новини.LIVE.

Росіяни шукають заміну Starlink

За оцінкою ISW, російські війська продовжують кампанію з повітряних ударів проти українських військових та цивільних у ближньому тилу. Крім того, військові РФ зараз випробовують альтернативи Starlink для контролю безпілотників.

Один з офіцерів української бригади, яка зараз воює на Куп'янському напрямку, повідомив, що російські війська завдають ударів на оперативній глибині від 40 до 50 кілометрів позаду лінії фронту. Б'ють безпілотниками типу "Молнія". Такі удари спрямовані на те, аби перекрити українську логістику.

Офіцер також додав, що війська РФ використовують безпілотники типу "Молнія" як "материнські кораблі". Тобто ними транспортують тактичні безпілотники з оглядом від першої особи до українського тилу. Саме БпЛА "Молнія" розгортають безпілотники FPV, які часто вражають цивільні транспортні засоби та інші об'єкти в тилу.

На Покровському напрямку, за повідомленням одного з українських військових, бригада за останні три дні знищила 100 безпілотників "Молнія". Без Starlink такі дрони менш ефективні. Через це росіяни шукають альтернативи, зокрема, використовують радіопередачі, оптоволоконний інтернет та зв'язок, який забезпечується російськими супутниками "Комета".

Однак ці форми зв'язку все ще повільніші, ніж Starlink. Відтак росіяни все ще не змогли частково компенсувати втрату можливості користуватися терміналами Starlink.

Раніше в Інституті вивчення війни заявили, що РФ має новий ультиматум для припинення війни в Україні. Як заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, навіть повна віддача усієї території Донбасу не влаштує Москву.

Командир Третього армійського корпусу Максим Жорін зазначив, що основним завданням ЗСУ зараз має бути зупинка просування російських військ на фронті. Для цього, за його словами, важливо вибудовувати ефективну систему оборони.

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
