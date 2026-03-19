В ISW заявили, що росіяни випробовують альтернативи Starlink

Російський військовий випускає дрон. Фото: росЗМІ

Росіяни продовжують бити по українських цивільних та військових у ближньому тилу за допомогою безпілотників. Окупанти зараз випробовують альтернативи Starlink, аби контролювати дрони.

Про це заявили в Інституті вивчення війни, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

За оцінкою ISW, російські війська продовжують кампанію з повітряних ударів проти українських військових та цивільних у ближньому тилу. Крім того, військові РФ зараз випробовують альтернативи Starlink для контролю безпілотників.

Один з офіцерів української бригади, яка зараз воює на Куп'янському напрямку, повідомив, що російські війська завдають ударів на оперативній глибині від 40 до 50 кілометрів позаду лінії фронту. Б'ють безпілотниками типу "Молнія". Такі удари спрямовані на те, аби перекрити українську логістику.

Офіцер також додав, що війська РФ використовують безпілотники типу "Молнія" як "материнські кораблі". Тобто ними транспортують тактичні безпілотники з оглядом від першої особи до українського тилу. Саме БпЛА "Молнія" розгортають безпілотники FPV, які часто вражають цивільні транспортні засоби та інші об'єкти в тилу.

На Покровському напрямку, за повідомленням одного з українських військових, бригада за останні три дні знищила 100 безпілотників "Молнія". Без Starlink такі дрони менш ефективні. Через це росіяни шукають альтернативи, зокрема, використовують радіопередачі, оптоволоконний інтернет та зв'язок, який забезпечується російськими супутниками "Комета".

Однак ці форми зв'язку все ще повільніші, ніж Starlink. Відтак росіяни все ще не змогли частково компенсувати втрату можливості користуватися терміналами Starlink.

