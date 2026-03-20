Воїни 66 ОМБр відбили масований штурм на Лиманському напрямку

Знищена техніка росіян на Лиманському напрямку. Фото: кадр з відео

Бійці 66 ОМБр відбили масований штурм росіян на Лиманському напрямку у Донецькій області. ЗСУ ліквідували майже 50 росіян та знищили понад 20 одиниць техніки.

Відео роботи наших захисників опублікували на сторінці Сухопутних військ ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Відбиття штурму росіян на Донеччині

Росіяни активізували зусилля на Лиманському напрямку. Ворог почав там масований наступ зокрема у смузі відповідальності 66 ОМБр ім. князя М. Хороброго. Бійці бригади зупинили ворога.

Окупанти хотіли скористатися погіршенням погодних умов та прорвати українську оборону. Росіяни намагалися штурмувати позиції українських військових на 50 мотоциклах і квадроциклах, бронетехніці та за допомогою чисельного особового складу.

Всього за декілька годин військові 66 ОМБр змогли знешкодити:

43 окупантів;

6 одиниць бронетехніки — здебільшого БМП-3 та БТР-82;

10 квадроциклів;

5 мотоциклів.

Частина окупантів почала відступати, навіть не наблизившись до переднього краю. Підрозділи 66 ОМБр разом з військовими Третього армійського корпусу та 20 бригади безпілотних систем К-2 зруйнували плани окупантів. Противника вдалося знищити без втрат серед українських військових.

