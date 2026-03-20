Воїни 66 ОМБр відбили масований штурм на Лиманському напрямку

Воїни 66 ОМБр відбили масований штурм на Лиманському напрямку

Дата публікації: 20 березня 2026 14:59
Воїни 66 ОМБр відбили масований штурм на Лиманському напрямку
Знищена техніка росіян на Лиманському напрямку. Фото: кадр з відео

Бійці 66 ОМБр відбили масований штурм росіян на Лиманському напрямку у Донецькій області. ЗСУ ліквідували майже 50 росіян та знищили понад 20 одиниць техніки.

Відео роботи наших захисників опублікували на сторінці Сухопутних військ ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Росіяни активізували зусилля на Лиманському напрямку. Ворог почав там масований наступ зокрема у смузі відповідальності 66 ОМБр ім. князя М. Хороброго. Бійці бригади зупинили ворога.

Окупанти хотіли скористатися погіршенням погодних умов та прорвати українську оборону. Росіяни намагалися штурмувати позиції українських військових на 50 мотоциклах і квадроциклах, бронетехніці та за допомогою чисельного особового складу.

Всього за декілька годин військові 66 ОМБр змогли знешкодити:

  • 43 окупантів;
  • 6 одиниць бронетехніки — здебільшого БМП-3 та БТР-82;
  • 10 квадроциклів;
  • 5 мотоциклів.

Частина окупантів почала відступати, навіть не наблизившись до переднього краю. Підрозділи 66 ОМБр разом з військовими Третього армійського корпусу та 20 бригади безпілотних систем К-2 зруйнували плани окупантів. Противника вдалося знищити без втрат серед українських військових.

Раніше ми писали про те, що ЗСУ завдали низки ударів по об'єктах ворога на ТОТ. Йдеться про склади з боєприпасами, паливо-мастильними матеріалами та райони зосередження живої сили.

Також ми розповідали, що Сили оборони атакували ключові об'єкти військово-промислового комплексу Росії. Було уражено одразу два стратегічні авіаційні підприємства на території РФ.

Донецька область Лиман війна в Україні
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
