Головна / Новини дня / У День СБУ дрони "Альфи" атакували нафтотермінал в Росії

У День СБУ дрони "Альфи" атакували нафтотермінал в Росії

Дата публікації: 25 березня 2026 14:35
Вибухи в Росії. Фото: кадр з відео

Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України 25 березня уразили нафтовий термінал порту Усть-Луга у Ленінградській області Росії. Це один із ключових морських портів РФ на Балтиці, через який ворог здійснює експорт сирої нафти й нафтопродуктів.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в СБУ.

"Сьогоднішня спецоперація — це символічний "подарунок" ворогу до Дня СБУ. Чергове нагадування, що в Росії тепер нема безпечних регіонів. Ми й надалі проводитимемо далекобійну роботу, щоб системно знижувати військово-економічний потенціал ворога", — сказав т.в.о. голови СБУ генерал-майор Євгеній Хмара.

Зазначається, що далекобійні дрони спецпризначенців подолали понад 900 кілометрів і уразили нафтоналивні стендери, а також резервуарний парк із нафтою та нафтопродуктами. На території порту фіксується масштабна пожежа, яку підтвердив губернатор Ленінградської області.

В СБУ наголосили, що ураження таких об'єктів, як Усть-Луга, має не лише тактичний, а й стратегічний ефект, адже скорочує валютні надходження до бюджету рф.

Зазначимо, що це вже друга за цей тиждень атака СБУ на російський нафтоекспорт на Балтиці. 23 березня безпілотники Служби успішно відпрацювали по порту Приморськ, пожежа на якому триває й досі.

Крім того, 21 березня Сили оборони уразили нафтопереробний завод в Саратові РФ. Станом на 2023 рік це підприємство мало 4,8 млн тонн переробки. Там пошкоджено установку вторинної переробки нафти та вертикальний резервуар РВС-10000.

Також українські військові уразили два оборонні заводи в тилу Росії. Вони забезпечують виробництво, ремонт і обслуговування військових літаків. Наразі масштаби збитків уточнюються.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
