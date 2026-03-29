СБУ вдруге за тиждень уразили нафтотермінал "Усть-Луга" в РФ

Пожежа в "Усть-Лугу" 27 березня. Фото: Reuters

У ніч проти 29 березня далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України завдали удару по нафтовому терміналу "Усть-Луга" в Ленінградській області РФ. Зафіксовано серйозні ураження об'єкта та пожежу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу СБУ.

Дрони атакували нафтотермінал на Балтиці

Термінал є важливим елементом російської енергетичної інфраструктури — через нього здійснюється експорт нафти, зокрема із залученням так званого "тіньового флоту".

Т. в. о. голови СБУ Євгеній Хмара наголосив, що подібні операції мають системний характер і спрямовані на послаблення економічного потенціалу РФ.

"СБУ спільно з Силами оборони продовжує системну роботу для зниження фінансових і логістичних можливостей ворога. Адже всі нафтові об'єкти фактично є частиною російського ВПК та забезпечують надходження до бюджету рф коштів, які йдуть на війну проти України. Тож спецоперації, що протидіють цьому, триватимуть і надалі. Росія заплатить високу ціну за свою агресію", — заявив він.

За даними СБУ, це вже не перша атака на нафтову інфраструктуру РФ на Балтійському напрямку за останній час. Лише протягом тижня такі об'єкти уражали щонайменше чотири рази у взаємодії з ГУР, ССО, СБС та ДПСУ.

Як повідомляли Новини.LIVE, 25 березня дрони "Альфи" завдали удару по нафтотерміналу "Усть-Луга". Внаслідок попередньої атаки було зруйновано нафтоналивні стендери, а також резервуарний парк із нафтою та нафтопродуктами.

Крім того, Сили оборони атакували Кірішський нафтопереробний завод у Ленінградській області. Він є одним із головних об'єктів, який забезпечує потреби російської армії.