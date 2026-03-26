Головна Новини дня Сили оборони вдарили по нафтопереробному заводу в Росії

Сили оборони вдарили по нафтопереробному заводу в Росії

Дата публікації: 26 березня 2026 17:58
Вибухи на російському заводі. Фото ілюстративне: Getty Images

Українські Сили оборони вдарили по Кірішському нафтопереробному заводу. Він розташований у Ленінградській області РФ та є одним з важливих об'єктів, що забезпечує потреби російської армії.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Атака на російський завод

Як зазначили у Генштабі, в ніч проти 26 березня Сили оборони України завдали удару по Кірішському нафтопереробному заводу. Він знаходиться у Ленінградській області. Внаслідок атаки здійнялася пожежа. Відомо про займання установок первинної переробки нафти і двох резервуарів.

null
Повідомлення Генштабу. Фото: скриншот

Наразі встановлюють результат ураження та масштаби завданих Росії збитків. НПЗ, по якому вдарили українські військові, входить до трійки найбільших нафтопереробних заводів РФ.

"Завод має встановлену потужність переробки близько 20-21 млн тонн нафти на рік. На підприємство припадає понад 6% від загального обсягу всієї нафтопереробки країни-агресора", — зазначили у Генштабі.

Потужності заводу використовують для забезпечення потреб російської армії, зокрема, пальним. ЗСУ продовжують знищувати воєнно-економічний потенціал РФ.

Удари по Росії

Нещодавно дрони СБУ уразили нафтовий термінал порту Усть-Луга, який знаходиться у Ленінградській області РФ. Цей морський порт є одним із ключових для Росії. Москва саме через нього здійснює експорт сирої нафти й нафтопродуктів.

Як повідомляли Новини.LIVE, що ЗСУ вдарили по системах ППО, командних пунктах та місцях скупчення ворога. Деякі об'єкти знищено повністю. Крім того, під ударом опинився й логістичний вузол.

Також Сили оборони України атакували Саратовський нафтопероробний завод у Росії. Це підприємство забезпечувало переробку нафти. Крім того, завод виробляв паливно-мастильні матеріали, які використовували для потреб окупаційної армії. 

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Ольга Антоновська
