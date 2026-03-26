Сили оборони вдарили по нафтопереробному заводу в Росії

Вибухи на російському заводі.

Українські Сили оборони вдарили по Кірішському нафтопереробному заводу. Він розташований у Ленінградській області РФ та є одним з важливих об'єктів, що забезпечує потреби російської армії.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Атака на російський завод

Як зазначили у Генштабі, в ніч проти 26 березня Сили оборони України завдали удару по Кірішському нафтопереробному заводу. Він знаходиться у Ленінградській області. Внаслідок атаки здійнялася пожежа. Відомо про займання установок первинної переробки нафти і двох резервуарів.

Повідомлення Генштабу.

Наразі встановлюють результат ураження та масштаби завданих Росії збитків. НПЗ, по якому вдарили українські військові, входить до трійки найбільших нафтопереробних заводів РФ.

"Завод має встановлену потужність переробки близько 20-21 млн тонн нафти на рік. На підприємство припадає понад 6% від загального обсягу всієї нафтопереробки країни-агресора", — зазначили у Генштабі.

Потужності заводу використовують для забезпечення потреб російської армії, зокрема, пальним. ЗСУ продовжують знищувати воєнно-економічний потенціал РФ.

Удари по Росії

Нещодавно дрони СБУ уразили нафтовий термінал порту Усть-Луга, який знаходиться у Ленінградській області РФ. Цей морський порт є одним із ключових для Росії. Москва саме через нього здійснює експорт сирої нафти й нафтопродуктів.

Як повідомляли Новини.LIVE, що ЗСУ вдарили по системах ППО, командних пунктах та місцях скупчення ворога. Деякі об'єкти знищено повністю. Крім того, під ударом опинився й логістичний вузол.

Також Сили оборони України атакували Саратовський нафтопероробний завод у Росії. Це підприємство забезпечувало переробку нафти. Крім того, завод виробляв паливно-мастильні матеріали, які використовували для потреб окупаційної армії.