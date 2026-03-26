Силы обороны ударили по нефтеперерабатывающему заводу в России

Силы обороны ударили по нефтеперерабатывающему заводу в России

Дата публикации 26 марта 2026 17:58
Взрывы на российском заводе. Фото иллюстративное: Getty Images

Украинские Силы обороны ударили по Киришскому нефтеперерабатывающему заводу. Он расположен в Ленинградской области РФ и является одним из важных объектов, обеспечивающих потребности российской армии.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Атака на российский завод

Как отметили в Генштабе, в ночь на 26 марта Силы обороны Украины нанесли удар по Киришскому нефтеперерабатывающему заводу. Он находится в Ленинградской области. В результате атаки поднялся пожар. Известно о возгорании установок первичной переработки нефти и двух резервуаров.

Сообщение Генштаба. Фото: скриншот

Сейчас устанавливают результат поражения и масштабы нанесенного России ущерба. НПЗ, по которому ударили украинские военные, входит в тройку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ.

"Завод имеет установленную мощность переработки около 20-21 млн тонн нефти в год. На предприятие приходится более 6% от общего объема всей нефтепереработки страны-агрессора", — отметили в Генштабе.

Мощности завода используют для обеспечения потребностей российской армии, в частности, топливом. ВСУ продолжают уничтожать военно-экономический потенциал РФ.

Удары по России

Недавно дроны СБУ поразили нефтяной терминал порта Усть-Луга, который находится в Ленинградской области РФ. Этот морской порт является одним из ключевых для России. Москва именно через него осуществляет экспорт сырой нефти и нефтепродуктов.

Как сообщали Новини.LIVE, что ВСУ ударили по системам ПВО, командным пунктам и местам скопления врага. Некоторые объекты уничтожены полностью. Кроме того, под ударом оказался и логистический узел.

Также Силы обороны Украины атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод в России. Это предприятие обеспечивало переработку нефти. Кроме того, завод производил горюче-смазочные материалы, которые использовались для нужд оккупационной армии.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
