Силы обороны ударили по нефтеперерабатывающему заводу в России
Украинские Силы обороны ударили по Киришскому нефтеперерабатывающему заводу. Он расположен в Ленинградской области РФ и является одним из важных объектов, обеспечивающих потребности российской армии.
Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Атака на российский завод
Как отметили в Генштабе, в ночь на 26 марта Силы обороны Украины нанесли удар по Киришскому нефтеперерабатывающему заводу. Он находится в Ленинградской области. В результате атаки поднялся пожар. Известно о возгорании установок первичной переработки нефти и двух резервуаров.
Сейчас устанавливают результат поражения и масштабы нанесенного России ущерба. НПЗ, по которому ударили украинские военные, входит в тройку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ.
"Завод имеет установленную мощность переработки около 20-21 млн тонн нефти в год. На предприятие приходится более 6% от общего объема всей нефтепереработки страны-агрессора", — отметили в Генштабе.
Мощности завода используют для обеспечения потребностей российской армии, в частности, топливом. ВСУ продолжают уничтожать военно-экономический потенциал РФ.
Удары по России
Недавно дроны СБУ поразили нефтяной терминал порта Усть-Луга, который находится в Ленинградской области РФ. Этот морской порт является одним из ключевых для России. Москва именно через него осуществляет экспорт сырой нефти и нефтепродуктов.
Как сообщали Новини.LIVE, что ВСУ ударили по системам ПВО, командным пунктам и местам скопления врага. Некоторые объекты уничтожены полностью. Кроме того, под ударом оказался и логистический узел.
Также Силы обороны Украины атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод в России. Это предприятие обеспечивало переработку нефти. Кроме того, завод производил горюче-смазочные материалы, которые использовались для нужд оккупационной армии.
