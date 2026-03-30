РФ обстреляла женский монастырь во время богослужения
В воскресенье, 29 марта, россияне массированно обстреляли Белозерскую территориальную громаду Херсонщины. В селе Приозерном под ударом оказался Благовещенский женский монастырь. В момент атаки там проходила Воскресная Божественная литургия.
Об этом сообщили в Херсонской епархии УПЦ, передает Новини.LIVE.
Обстрел женского монастыря во время литургии
В результате прямого попадания по территории монастыря получили значительные повреждения келейный корпус и хозяйственные помещения. Выбило окна в храме. Обошлось без пострадавших.
