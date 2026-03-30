РФ обстреляла женский монастырь во время богослужения

РФ обстреляла женский монастырь во время богослужения

Дата публикации 30 марта 2026 07:55
Здание монастыря после попадания в него. Фото: Херсонская епархия УПЦ

В воскресенье, 29 марта, россияне массированно обстреляли Белозерскую территориальную громаду Херсонщины. В селе Приозерном под ударом оказался Благовещенский женский монастырь. В момент атаки там проходила Воскресная Божественная литургия.

Об этом сообщили в Херсонской епархии УПЦ, передает Новини.LIVE.

Обстрел женского монастыря во время литургии

В результате прямого попадания по территории монастыря получили значительные повреждения келейный корпус и хозяйственные помещения. Выбило окна в храме. Обошлось без пострадавших.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что ночью 30 марта в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Россияне подняли в воздух истребитель МиГ-31К. Все области Украины оказались под угрозой ракетного удара.

Также Новини.LIVE со ссылкой на мониторинговые каналы писал, что вечером 28 марта прогремели взрывы в Хмельницкой области. Россияне атаковали регион аэробаллистическими ракетами. В частности, было громко в Староконстантинове.

Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
