РФ обстріляла жіночий монастир під час богослужіння

Будівля монастиря після влучання. Фото: Херсонська єпархія УПЦ

У неділю, 29 березня, росіяни масовано обстріляли Білозерську територіальну громаду Херсонщини. У селі Приозерному під ударом опинився Благовіщенський жіночий монастир. У момент атаки там проходила Воскресна Божественна літургія.

Про це повідомили в Херсонській єпархії УПЦ, передає Новини.LIVE.

Обстріл жіночого монастиря під час літургії

Унаслідок прямого влучання по території монастиря зазнали значних пошкоджень келейний корпус і господарські приміщення. Вибило вікна у храмі. Обійшлося без постраждалих.

