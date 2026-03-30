РФ обстріляла жіночий монастир під час богослужіння

РФ обстріляла жіночий монастир під час богослужіння

Дата публікації: 30 березня 2026 07:55
Будівля монастиря після влучання. Фото: Херсонська єпархія УПЦ

У неділю, 29 березня, росіяни масовано обстріляли Білозерську територіальну громаду Херсонщини. У селі Приозерному під ударом опинився Благовіщенський жіночий монастир. У момент атаки там проходила Воскресна Божественна літургія.

Про це повідомили в Херсонській єпархії УПЦ, передає Новини.LIVE.

Обстріл жіночого монастиря під час літургії 

Унаслідок прямого влучання по території монастиря зазнали значних пошкоджень келейний корпус і господарські приміщення. Вибило вікна у храмі. Обійшлося без постраждалих.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що вночі 30 березня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Росіяни підняли в повітря винищувач МіГ-31К. Усі області України опинилися під загрозою ракетного удару.

Також Новини.LIVE з посиланням на моніторингові канали писав, що ввечері 28 березня прогриміли вибухи на Хмельниччині. Росіяни атакували регіон аеробалістичними ракетами. Зокрема, було гучно у Старокостянтинові.

церква обстріли війна в Україні
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Марія Чекарьова
