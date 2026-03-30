Сирський: росіяни змінюють тактику обстрілів України

Російські війська змінюють тактику обстрілів України. Через це Україна адаптовує свої дії та напрацьовує нові ефективні способи протидії ударним БпЛА. Лише з початку весни українські БпЛА-перехоплювачі вже знищили понад 2,3 тисяч повітряних цілей ворога.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

РФ змінила тактику обстрілів України

Сирський розповів, що провів робочу нараду щодо протидії ворожим безпілотникам. Там розглянули питання щодо нарощення кількості екіпажів дронів-перехоплювачів та посилення підготовки військовослужбовців.

За словами головнокомандувача, для посилення захисту українських міст, селищ і критично важливих об’єктів впроваджують також організаційні зміни.

Так, у березні Командування безпілотних систем ППО переформовано в Командування сил безпосереднього протиповітряного прикриття. Командування діє у складі Повітряних Сил ЗС України та відповідає за розвиток і застосування "малої ППО", модернізацію техніки й підготовку особового складу. На сьогодні зазначена структура набуває оперативних спроможностей і здійснює прийом визначених сил і засобів.

Генерал зазначив, що в березні кількість бойових вильотів дронів-перехоплювачів і показники знищених цілей зросли майже на 55% у порівнянні з лютим. А з початку весни наші БпЛА-перехоплювачі вже знищили понад 2,3 тисячі повітряних цілей противника.

"Найвищу ефективність демонструють дрони українського виробництва. Ми готові ділитися цим досвідом і з міжнародними партнерами. Водночас потребуємо подальшого нарощування кількості БпЛА-перехоплювачів, зокрема із системами автоматичного наведення. Ворог не припиняє атак — навпаки, збільшує виробництво, модернізує безпілотники та удосконалює їх застосування", — йдеться у повідомленні.

Також Олександр Сирський заявив, що від початку березня наші гелікоптери знищили 379 ворожих ударних дронів. По цілях також ефективно працюють зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та окремі зенітні кулеметні батальйони.

Окрему увагув армії також приділяють впровадженню штучного інтелекту та підвищенню рівня автоматизації у застосуванні систем ППО — як для дронів-перехоплювачів, так і для авіаційних і наземних вогневих засобів.

"Попереду — нові складні виклики. Ми тримаємо стрій і готуємося до відбиття наступних атак.

Захищаємо найцінніше — незалежність України та життя наших громадян", — підсумував головнокомандувач.

Обстріли України

Як повідомляли Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського, за тиждень РФ вдарила по Україні понад 3000 БпЛА. Крім того, ворог випустив понад 1 450 керованих авіаційних бомб та ще 40 ракет різних типів.

Лише цієї ночі ворог атакував 442 ударними дронами. Зафіксовано влучання на 7 локаціях, а уламки дронів впали на 14 об’єктах.

Так, РФ обстріляла жіночий монастир під час богослужіння у Херсонській області. В результаті обстрілів зазнали значних пошкоджень келейний корпус і господарські приміщення.