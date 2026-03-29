Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Атака Росії на Україну: Сили ППО знищили 380 цілей

Атака Росії на Україну: Сили ППО знищили 380 цілей

Ua ru
Дата публікації: 29 березня 2026 12:04
Робота ППО. Ілюстративне фото: Північне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України/Facebook

У ніч проти 29 березня російські війська вкотре атакували Україну ракетами та дронами. Вибухи лунали у низці областей та міст. Українські захисники неба знищили значну частину ворожих цілей — 380.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Сили ППО збили 380 БпЛА під час нічного обстрілу

Отже, у ніч проти 29 березня російські окупанти завдали масованого удару по Україні, застосувавши аеробалістичну ракету "Кинджал" (з районів Рязанської області) та 442 ударні безпілотники типів Shahed, Гербера, Італмас і інших.

Атаки відбувалися з напрямків — Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Гвардійське, Чауда (ТОТ АР Крим). Близько 300 дронів були типу "Шахед".

За даними ПС, протиповітряна оборона України — авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи — збила або подавила 380 ворожих БпЛА.

Читайте також:

Однак не минулося без наслідків. На жаль, зафіксовано влучання на 7 локаціях, уламки дронів впали на 14 об’єктах.

Скриншот повідомлення Повітряних сил ЗСУ/Facebook

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що за інформацією Президента України Володимира Зеленського, протягом останнього тижня російські окупанти випустили по Україні більш ніж 3 тисячі дронів. Крім того, окупанти атакували українські міста 40 ракетами.

Також Новини.LIVE інформували про атаку росіян на Миколаївську область 29 березня. Внаслідок ворожих ударів мирні мешканці зазнали поранень. Серед постраждалих також є діти.

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти неділі, 29 березня, у Хмельницькій області лунали вибухи. Російські армійці атакували регіон. Внаслідок обстрілу були перебої зі світлом.

обстріли війна в Україні Повітряні Сили ЗСУ
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації