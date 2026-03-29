Атака Росії на Україну: Сили ППО знищили 380 цілей

Робота ППО. Ілюстративне фото: Північне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України/Facebook

У ніч проти 29 березня російські війська вкотре атакували Україну ракетами та дронами. Вибухи лунали у низці областей та міст. Українські захисники неба знищили значну частину ворожих цілей — 380.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Отже, у ніч проти 29 березня російські окупанти завдали масованого удару по Україні, застосувавши аеробалістичну ракету "Кинджал" (з районів Рязанської області) та 442 ударні безпілотники типів Shahed, Гербера, Італмас і інших.

Атаки відбувалися з напрямків — Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Гвардійське, Чауда (ТОТ АР Крим). Близько 300 дронів були типу "Шахед".

За даними ПС, протиповітряна оборона України — авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи — збила або подавила 380 ворожих БпЛА.

Однак не минулося без наслідків. На жаль, зафіксовано влучання на 7 локаціях, уламки дронів впали на 14 об’єктах.

Скриншот повідомлення Повітряних сил ЗСУ/Facebook

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що за інформацією Президента України Володимира Зеленського, протягом останнього тижня російські окупанти випустили по Україні більш ніж 3 тисячі дронів. Крім того, окупанти атакували українські міста 40 ракетами.

Також Новини.LIVE інформували про атаку росіян на Миколаївську область 29 березня. Внаслідок ворожих ударів мирні мешканці зазнали поранень. Серед постраждалих також є діти.

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти неділі, 29 березня, у Хмельницькій області лунали вибухи. Російські армійці атакували регіон. Внаслідок обстрілу були перебої зі світлом.