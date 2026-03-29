Атака России на Украину: Силы ПВО уничтожили 380 целей

Работа ППО. Иллюстративное фото: Северное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины/Facebook

В ночь на 29 марта российские войска в очередной раз атаковали Украину ракетами и дронами. Взрывы раздавались в ряде областей и городов. Украинские защитники неба уничтожили значительную часть вражеских целей — 380.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Итак, в ночь на 29 марта российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине, применив аэробаллистическую ракету "Кинжал" (из районов Рязанской области) и 442 ударных беспилотника типов Shahed, Гербера, Италмас и других.

Атаки происходили с направлений — Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ) и Гвардейское, Чауда (ВОТ АР Крым). Около 300 дронов были типа "Шахед".

По данным ВС, противовоздушная оборона Украины — авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы — сбила или подавила 380 вражеских БпЛА.

Однако не обошлось без последствий. К сожалению, зафиксировано попадание на 7 локациях, обломки дронов упали на 14 объектах.

Скриншот сообщения Воздушных сил ВСУ/Facebook

Ранее Новини.LIVE сообщали, что по информации Президента Украины Владимира Зеленского, в течение последней недели российские оккупанты выпустили по Украине более чем 3 тысячи дронов. Кроме того, оккупанты атаковали украинские города 40 ракетами.

Также Новини.LIVE информировали об атаке россиян на Николаевскую область 29 марта. В результате вражеских ударов мирные жители получили ранения. Среди пострадавших также есть дети.

Как писали Новини.LIVE, в ночь на воскресенье, 29 марта, в Хмельницкой области раздавались взрывы. Российские армейцы атаковали регион. В результате обстрелов были перебои со светом.