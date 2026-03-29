Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Атака России на Украину: Силы ПВО уничтожили 380 целей

Атака России на Украину: Силы ПВО уничтожили 380 целей

Ua ru
Дата публикации 29 марта 2026 12:04
Работа ППО. Иллюстративное фото: Северное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины/Facebook

В ночь на 29 марта российские войска в очередной раз атаковали Украину ракетами и дронами. Взрывы раздавались в ряде областей и городов. Украинские защитники неба уничтожили значительную часть вражеских целей — 380.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Силы ПВО сбили 380 БпЛА во время ночного обстрела

Итак, в ночь на 29 марта российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине, применив аэробаллистическую ракету "Кинжал" (из районов Рязанской области) и 442 ударных беспилотника типов Shahed, Гербера, Италмас и других.

Атаки происходили с направлений — Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ) и Гвардейское, Чауда (ВОТ АР Крым). Около 300 дронов были типа "Шахед".

По данным ВС, противовоздушная оборона Украины — авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы — сбила или подавила 380 вражеских БпЛА.

Однако не обошлось без последствий. К сожалению, зафиксировано попадание на 7 локациях, обломки дронов упали на 14 объектах.

null
Скриншот сообщения Воздушных сил ВСУ/Facebook

Ранее Новини.LIVE сообщали, что по информации Президента Украины Владимира Зеленского, в течение последней недели российские оккупанты выпустили по Украине более чем 3 тысячи дронов. Кроме того, оккупанты атаковали украинские города 40 ракетами.

Также Новини.LIVE информировали об атаке россиян на Николаевскую область 29 марта. В результате вражеских ударов мирные жители получили ранения. Среди пострадавших также есть дети.

Как писали Новини.LIVE, в ночь на воскресенье, 29 марта, в Хмельницкой области раздавались взрывы. Российские армейцы атаковали регион. В результате обстрелов были перебои со светом.

обстрелы война в Украине Воздушные Силы ВСУ
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации