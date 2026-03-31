Главная Новости дня Сырский: РФ планировала захватить часть Днепропетровщины в 2025 году

Сырский: РФ планировала захватить часть Днепропетровщины в 2025 году

Дата публикации 31 марта 2026 08:10
Сырский: РФ планировала захватить часть Днепропетровщины в 2025 году
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Российское командование провалило масштабные планы на фронте на 2025 год, которые предусматривали захват большей части Днепропетровской и Запорожской областей. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что враг ведет непрерывное наступление, однако ключевые стратегические цели оккупантов, в частности захват Купянска и Покровска, остаются недостижимыми благодаря устойчивости украинской обороны.

Об этом Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал в интервью для ICTV, цитирует Новини.LIVE.

Сырский раскрыл провал российских войск на фронте в 2025 году

Сырский отметил, что наступательная активность оккупантов продолжается фактически без паузы, плавно перейдя из прошлого года в текущий 2026-й. Наиболее интенсивные атаки наблюдались еще в конце 2025 года, перед новогодними праздниками, когда враг пытался использовать ухудшение погодных условий в свою пользу.

"Откровенно говоря, то фактически они никогда и не прекращали проведение или попытки проведения наступательных действий. И эти наступательные действия фактически перешли из 2025 года в 2026 год. И мы помним те дни как раз перед Новым годом, когда состояние погоды ухудшилось, и была очень высокая активность, наступательная активность действий противника", — подчеркнул Александр Сырский.

Генерал напомнил, что стратегические цели России на 2025 год были гораздо масштабнее реальных достижений агрессора. Враг планировал полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области, захватить значительные части Запорожской и Днепропетровской областей, а также создать так называемые "буферные зоны" на севере - в Сумской и Харьковской областях. Кроме того, в планах Кремля значилось начало активных операций на Херсонщине и Николаевщине.

"То есть, глобальные планы, много было анонсов, помните, сколько было анонсов вокруг взятия Купянска, когда даже были шутки, когда показывали медаль за третье взятие Купянска", — отметил Главнокомандующий.

Особое внимание Сирский обратил на ситуацию вокруг Покровска. Российская пропаганда неоднократно объявляла о взятии города, начиная еще с сентября 2024 года, однако украинские военные продолжают держать рубежи. Оккупанты сосредоточили усилия на северных окраинах Покровска и Мирнограда, но не имеют успеха.

"А сколько Покровск брали, я уже, честно говоря, 6-7, не помню сколько раз, но помню, что это происходило с сентября 2024 года. Тогда впервые россияне анонсировали, что 30 сентября Покровск будет взят. Но по состоянию и на сегодня наши защитники держат оборону на Покровском направлении. Каждый день противник пытается атаковать, атакует наши позиции, несет потери, откатывается назад и имеет только трупы, раненых, но нет успеха", — подытожил Сырский.

Тем временем российские войска продолжают идти в наступление. Новости.LIVE сообщали, что по словам ВСУ россияне уже начали весеннюю кампанию по наступлению на фронте, однако, продвигаются мелкими штурмовыми группами и пытаются вклиниться вглубь.

В то же время, как сообщал Александр Сырский, российские войска несут катастрофические потери на фронте. Только за четыре дня, в период с 17 по 20 марта они потеряли более 6000 военных.

Аналитики ISW отметили, что ВСУ достойно держат оборону и этим сорвали планы российских командиров провести штурмы и наступление на фронте весной. Объем потерь настолько высок, что войска приходится перебрасывать с фронта на горячие точки из-за нехватки живой силы.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
