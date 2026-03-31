Сирський: РФ планувала захопити частину Дніпропетровщини у 2025 році

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Російське командування провалило масштабні плани на фронті на 2025 рік, які передбачали захоплення більшої частини Дніпропетровської та Запорізької областей. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив, що ворог веде безперервний наступ, проте ключові стратегічні цілі окупантів, зокрема захоплення Куп'янська та Покровська, залишаються недосяжними завдяки стійкості української оборони.

Про це Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів в інтерв'ю для ICTV, цитує Новини.LIVE.

Сирський розкрив провал російських військ на фронті у 2025 році

Сирський зазначив, що наступальна активність окупантів триває фактично без паузи, плавно перейшовши з минулого року в поточний 2026-й. Найбільш інтенсивні атаки спостерігалися ще наприкінці 2025 року, перед новорічними святами, коли ворог намагався використати погіршення погодних умов на свою користь.

"Відверто кажучи, то фактично вони ніколи і не припиняли проведення або спроби проведення наступальних дій. І ці наступальні дії фактично перейшли з 2025 року в 2026 рік. І ми пам'ятаємо ті дні якраз перед Новим роком, коли стан погоди погіршився, і була дуже висока активність, наступальна активність дій противника", — наголосив Олександр Сирський.

Генерал нагадав, що стратегічні цілі Росії на 2025 рік були набагато масштабнішими за реальні здобутки агресора. Ворог планував повністю окупувати Донецьку та Луганську області, захопити значні частини Запорізької та Дніпропетровської областей, а також створити так звані "буферні зони" на півночі — у Сумській та Харківській областях. Крім того, у планах Кремля значився початок активних операцій на Херсонщині та Миколаївщині.

"Тобто, глобальні плани, багато було анонсів, пам'ятаєте, скільки було анонсів навколо взяття Куп'янська, коли навіть були жарти, коли показували медаль за третє взяття Куп'янська", — зауважив Головнокомандувач.

Особливу увагу Сирський звернув на ситуацію навколо Покровська. Російська пропаганда неодноразово оголошувала про взяття міста, починаючи ще з вересня 2024 року, проте українські військові продовжують тримати рубежі. Окупанти зосередили зусилля на північних околицях Покровська та Мирнограда, але не мають успіху.

"А скільки Покровськ брали, я вже, чесно кажучи, 6-7, не пам'ятаю скільки разів, але пам'ятаю, що це відбувалося з вересня 2024 року. Тоді вперше росіяни анонсували, що 30 вересня Покровськ буде взятий. Але ж станом і на сьогодні наші захисники тримають оборону на Покровському в напрямку. Кожного дня противник намагається атакувати, атакує наші позиції, несе втрати, відкатується назад і має тільки трупи, поранених, але немає успіху", — підсумував Сирський.

Тим часом російські війська продовжують йти в наступ. Новини.LIVE повідомляли, що зі слів ЗСУ росіяни уже розпочали весняну кампанію з наступу на фронті, проте, просуваються дрібними штурмовими групами і намагаються вклинитися вглиб.

Водночас, як повідомляв Олександр Сирський, російські війська зазнають катастрофічних втрат на фронті. Лише за чотири дні, у період з 17 до 20 березня вони втратили понад 6000 військових.

Аналітики ISW зазначили, що ЗСУ гідно тримають оборону і цим зірвали плани російських командирів провести штурми та наступ на фронті навесні. Обсяг втрат настільки високий, що війська доводиться перекидати з фронту на гарячі точки через брак живої сили.