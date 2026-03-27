Сирський нагородив бійців у Південній операційній зоні

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський здійснив робочу поїздку до Південної операційної зони. Там він відзначив українських військовослужбовців державними нагородами та почесними знаками.

Візит Сирського на фронт

Сирський розповів, що за зразкове виконання службових обов'язків, професіоналізм, розумну ініціативу під час виконання бойових завдань, самовідданість та мужність він нагородив військовослужбовців 1-го і 225-го окремих штурмових полків та 82-ї і 95-ї окремих десантно-штурмових бригад. Генерал вручив ї почесні нагрудні знаки Головнокомандувача Збройних Сил України:

"Сталевий хрест",

"Хрест хоробрих",

"Срібний хрест",

"Хрест Військова честь",

"Золотий хрест",

"За сумлінну службу".

Олександр Сирський нагороджує бійців.

Олександр Сирський з візитом на фронті.

"Сила України, сила нашого війська — це люди. Кожен воїн у складі підрозділу. Наші військовослужбовці щодня та щоночі боронять українську землю, зупиняють та нищать російських окупантів", — наголосив головнокомандувач.

Як повідомляли Новини.LIVE посилаючись на Сирського, з 17 по 20 березня окупанти провели 619 штурмів. Основний удар росіяни зосередили на Покровському та Олександрівському напрямках. Однак російське командування не змогло виконати поставлені завдання.

