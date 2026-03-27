Головна Новини дня Сирський нагородив бійців у Південній операційній зоні

Сирський нагородив бійців у Південній операційній зоні

Дата публікації: 27 березня 2026 20:36
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський здійснив робочу поїздку до Південної операційної зони. Там він відзначив українських військовослужбовців державними нагородами та почесними знаками.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Олександр Сирський повідомив у соцмережах. 

Візит Сирського на фронт

Сирський розповів, що за зразкове виконання службових обов'язків, професіоналізм, розумну ініціативу під час виконання бойових завдань, самовідданість та мужність він нагородив військовослужбовців 1-го і 225-го окремих штурмових полків та 82-ї і 95-ї окремих десантно-штурмових бригад. Генерал вручив ї почесні нагрудні знаки Головнокомандувача Збройних Сил України:

  • "Сталевий хрест",
  • "Хрест хоробрих",
  • "Срібний хрест",
  • "Хрест Військова честь",
  • "Золотий хрест",
  • "За сумлінну службу".
Олександр Сирський на фронті
Олександр Сирський нагороджує бійців. Фото: t.me/osirskiy
Олександр Сирський з візитом на фронті. Фото: t.me/osirskiy

"Сила України, сила нашого війська — це люди. Кожен воїн у складі підрозділу. Наші військовослужбовці щодня  та щоночі боронять українську землю, зупиняють та нищать російських окупантів", — наголосив головнокомандувач. 

Як повідомляли Новини.LIVE посилаючись на Сирського, з 17 по 20 березня окупанти провели 619 штурмів. Основний удар росіяни зосередили на Покровському та Олександрівському напрямках. Однак російське командування не змогло виконати поставлені завдання. 

Водночас головний сержант 54 окремої механізованої бригади Максим Бутолін заявив, що весняне загострення на фронті вже перейшло у фазу наступальних дій російської армії. Проте він застосовує ту саму тактику. 

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
