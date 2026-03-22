Головна Новини дня Буданов вручив голові дому Габсбургів орден "За заслуги"

Буданов вручив голові дому Габсбургів орден "За заслуги"

Дата публікації: 22 березня 2026 19:04
Кирило Буданова та Карл фон Габсбург. Фото: ОПУ

Керівник Офісу президента Кирило Буданов зустрівся з головою дому Габсбургів Карлом фон Габсбургом. Він вручив йому орден "За заслуги" III ступеня. Лідери поговорили про поглиблення співпраці в межах європейських інституцій.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в Офісу президента 22 березня.

Зустріч Буданова з головою дому Габсбургів

Цього тижня керівник Офісу Президента України Кирило Буданов провів зустріч із почесним президентом Пан’європейського союзу Австрії та головою дому Габсбургів Карлом фон Габсбургом. Він подякував йому за багаторічну підтримку України.

Новина доповнюється...

Австрія нагорода Кирило Буданов
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
