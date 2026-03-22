Буданов вручил главе дома Габсбургов орден "За заслуги"
Дата публикации 22 марта 2026 19:04
Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов встретился с главой дома Габсбургов Карлом фон Габсбургом. Он вручил ему орден "За заслуги" III степени. Лидеры поговорили об углублении сотрудничества в рамках европейских институтов.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Офисе президента 22 марта.
На этой неделе руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов провел встречу с почетным президентом Панъевропейского союза Австрии и главой дома Габсбургов Карлом фон Габсбургом. Он поблагодарил его за многолетнюю поддержку Украины.
