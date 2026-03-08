Помощь от Норвегии — Украина получила 20 автомобилей

Передача автомобилей украинским военным от Осло. Фото: Новини.LIVЕ

Мэр Осло Анне Линдбу доставила в Украину партию автомобилей для украинских военных. Всего защитникам передали 21 транспортное средство, которое пригнали из Осло в Киев.

Об этом рассказала Анне Линдбу журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Реклама

Читайте также:

Помощь украинским военным из Норвегии

Известно, что машины доставили волонтеры организации Ukrainian Freedom Convoys. Вместе с Линдбу в Украину приехали около 40 водителей-волонтеров из Норвегии. По ее словам, колонна преодолела примерно 2300 километров.

"Это 21 машина. Их пригнали аж из Осло сюда в Киев - 2300 километров. Теперь их передают солдатам, которые едут на фронт. Надеемся, что эти авто будут полезными и помогут сохранить безопасность военных", — отметила мэр норвежской столицы.

Все автомобили приобретены за пожертвования частных лиц и компаний из Норвегии.

Отметим, с начала полномасштабного вторжения Норвегия активно поддерживает Украину. Организация Ukrainian Freedom Convoys с марта 2022 года передала украинским военным почти 450 автомобилей, а в 2026 году планирует передать еще около 200 транспортных средств.

Помощь Украине от партнеров

24 февраля Украина получила большой пакет помощи для системы Patriot. Речь идет не обо всем объеме помощи, а о первой части пакета, который недавно профинансировали партнеры.

Также Зеленский заявил, что США и союзники могут сократить передачу ПВО и помощи Украине. Это связано с войной на Ближнем Востоке.