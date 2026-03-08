Українські військові отримали понад 20 автівок від Осло

Мер Осло привезла понад 20 авто українським військовим
Міська голова Осло Анне Ліндбу привезла понад 20 авто українським військовим в Україну. Усі автівки придбані за пожертви приватних осіб і компаній з Норвегії.
Про це розповіла Анне Ліндбу журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.
Допомога українським військовим з Норвегії
Відомо, що автівки доставили волонтери організації Ukrainian Freedom Convoys. Разом із Ліндбу до України приїхали близько 40 водіїв-волонтерів із Норвегії. За її словами, колона подолала приблизно 2300 кілометрів.
"Це 21 машина. Їх пригнали аж з Осло сюди до Києва — 2300 кілометрів. Тепер їх передають солдатам, які їдуть на фронт. Сподіваємося, що ці авто будуть корисними і допоможуть зберегти безпеку військових", — зазначила мерка норвезької столиці.
Усі автомобілі придбані за пожертви приватних осіб і компаній з Норвегії.
Зазначимо, з початку повномасштабного вторгнення Норвегія активно підтримує Україну. Організація Ukrainian Freedom Convoys з березня 2022 року передала українським військовим майже 450 автомобілів, а у 2026 році планує передати ще близько 200 транспортних засобів.
Допомога Україні від партнерів
24 лютого Україна отримала великий пакет допомоги для системи Patriot. Йдеться не про весь обсяг допомоги, а про першу частину пакета, який нещодавно профінансували партнери.
Також Зеленський заявив, що США і союзники можуть скоротити передачу ППО та допомоги Україні. Це пов'язано з війною на Близькому Сході.
Читайте Новини.LIVE!