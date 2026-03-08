Українські військові отримали понад 20 автівок від Осло

Передача автівок українським військовим від Осло. Фото: Новини.LIVЕ

Міська голова Осло Анне Ліндбу привезла понад 20 авто українським військовим в Україну. Усі автівки придбані за пожертви приватних осіб і компаній з Норвегії.

Про це розповіла Анне Ліндбу журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Допомога українським військовим з Норвегії

Відомо, що автівки доставили волонтери організації Ukrainian Freedom Convoys. Разом із Ліндбу до України приїхали близько 40 водіїв-волонтерів із Норвегії. За її словами, колона подолала приблизно 2300 кілометрів.

"Це 21 машина. Їх пригнали аж з Осло сюди до Києва — 2300 кілометрів. Тепер їх передають солдатам, які їдуть на фронт. Сподіваємося, що ці авто будуть корисними і допоможуть зберегти безпеку військових", — зазначила мерка норвезької столиці.

Усі автомобілі придбані за пожертви приватних осіб і компаній з Норвегії.

Зазначимо, з початку повномасштабного вторгнення Норвегія активно підтримує Україну. Організація Ukrainian Freedom Convoys з березня 2022 року передала українським військовим майже 450 автомобілів, а у 2026 році планує передати ще близько 200 транспортних засобів.

Допомога Україні від партнерів

24 лютого Україна отримала великий пакет допомоги для системи Patriot. Йдеться не про весь обсяг допомоги, а про першу частину пакета, який нещодавно профінансували партнери.

Також Зеленський заявив, що США і союзники можуть скоротити передачу ППО та допомоги Україні. Це пов'язано з війною на Близькому Сході.