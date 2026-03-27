Сырский наградил бойцов в Южной операционной зоне

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский совершил рабочую поездку в Южную операционную зону. Там он отметил украинских военнослужащих государственными наградами и почетными знаками.

Визит Сырского на фронт

Сырский рассказал, что за образцовое выполнение служебных обязанностей, профессионализм, разумную инициативу при выполнении боевых задач, самоотверженность и мужество он наградил военнослужащих 1-го и 225-го отдельных штурмовых полков и 82-й и 95-й отдельных десантно-штурмовых бригад. Генерал вручил им почетные нагрудные знаки Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины:

"Стальной крест",

"Крест храбрых",

"Серебряный крест",

"Крест Военная честь",

"Золотой крест",

"За добросовестную службу".

Александр Сырский награждает бойцов.

Александр Сырский с визитом на фронте.

"Сила Украины, сила нашего войска — это люди. Каждый воин в составе подразделения. Наши военнослужащие ежедневно и каждую ночь защищают украинскую землю, останавливают и уничтожают российских оккупантов", — подчеркнул главнокомандующий.

Как сообщали Новини.LIVE со ссылкой на Сырского, с 17 по 20 марта оккупанты провели 619 штурмов. Основной удар россияне сосредоточили на Покровском и Александровском направлениях. Однако российское командование не смогло выполнить поставленные задачи.

Читайте также:

В то же время главный сержант 54 отдельной механизированной бригады Максим Бутолин заявил, что весеннее обострение на фронте уже перешло в фазу наступательных действий российской армии. Однако он применяет ту же тактику.