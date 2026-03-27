Видео

Сырский наградил бойцов в Южной операционной зоне

Сырский наградил бойцов в Южной операционной зоне

Дата публикации 27 марта 2026 20:36
Сырский наградил бойцов в Южной операционной зоне
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский совершил рабочую поездку в Южную операционную зону. Там он отметил украинских военнослужащих государственными наградами и почетными знаками.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Александр Сырский сообщил в соцсетях.

Визит Сырского на фронт

Сырский рассказал, что за образцовое выполнение служебных обязанностей, профессионализм, разумную инициативу при выполнении боевых задач, самоотверженность и мужество он наградил военнослужащих 1-го и 225-го отдельных штурмовых полков и 82-й и 95-й отдельных десантно-штурмовых бригад. Генерал вручил им почетные нагрудные знаки Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины:

  • "Стальной крест",
  • "Крест храбрых",
  • "Серебряный крест",
  • "Крест Военная честь",
  • "Золотой крест",
  • "За добросовестную службу".
Олександр Сирський на фронті
Александр Сырский награждает бойцов. Фото: t.me/osirskiy
Александр Сырский с визитом на фронте. Фото: t.me/osirskiy

"Сила Украины, сила нашего войска — это люди. Каждый воин в составе подразделения. Наши военнослужащие ежедневно и каждую ночь защищают украинскую землю, останавливают и уничтожают российских оккупантов", — подчеркнул главнокомандующий.

Как сообщали Новини.LIVE со ссылкой на Сырского, с 17 по 20 марта оккупанты провели 619 штурмов. Основной удар россияне сосредоточили на Покровском и Александровском направлениях. Однако российское командование не смогло выполнить поставленные задачи.

В то же время главный сержант 54 отдельной механизированной бригады Максим Бутолин заявил, что весеннее обострение на фронте уже перешло в фазу наступательных действий российской армии. Однако он применяет ту же тактику.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
