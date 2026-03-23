Главная Новости дня Россияне провели 619 штурмов за 4 дня: потеряли более 6000 военных

Ua ru
Дата публикации 23 марта 2026 14:12
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Российские войска с 17 по 20 марта усилили наступательные действия и провели за эти дни 619 штурмов, пытаясь прорвать оборону украинских военных. Основной удар оккупанты сосредоточили на Покровском и Александровском направлениях. Однако планы врага провалились и они потеряли более 6090 военных убитыми и ранеными.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 23 марта.

Штурмы россиян на фронте

Сырский рассказал, что больше всего оккупанты давят на Покровском и Александровском направлениях — там зафиксировано 163 и 96 атак соответственно. Напряженная ситуация также на Константиновском направлении — 84 штурма и на Лиманском, Купянском и Очеретинском направлениях, где суммарно произошло более 150 боевых столкновений.

Однако несмотря на колоссальное давление и привлечение значительных резервов, российское командование не смогло выполнить поставленные задачи.

"Благодаря профессиональным, слаженным действиям украинских воинов, на нескольких направлениях наступательные действия противника удалось остановить. На некоторых участках фронта бои высокой интенсивности продолжаются, но враг вынужден переходить к перегруппировке своих сил. Оккупанты пытаются подтянуть новые подразделения и готовятся к продолжению атак, делая ставку на ухудшение погодных условий, что, по их мнению, должно снизить эффективность украинской аэроразведки, помешать работе наших беспилотных систем и артиллерии", — отметил главнокомандующий.

По его данным, за эти дни российские войска потеряли 6090 военнослужащих убитыми и ранеными. А в течение недели общие потери врага составили около 8 710 человек убитыми и тяжелоранеными. Кроме того, Силы обороны уничтожили немало вражеской военной техники и вооружения.

"Мы были готовы к увеличению интенсивности нашествия российской орды, поэтому приняли необходимые управленческие решения. Войска получили пополнение, были обеспечены военной техникой, вооружением, боеприпасами", — отметил Александр Сырский.

Какая ситуация на фронте

Ранее Владимир Зеленский сообщал, что российские оккупанты планировали провести масштабное наступление в марте. Враг много раз пытался прорвать нашу оборону. Однако украинские военные сорвали планы россиян.

Так, 19 марта бойцы Третьего армейского корпуса сорвали самую масштабную попытку механизированного наступления россиян на Лиманско-Боровском направлении. Враг привлек более 500 пехотинцев, 28 единиц бронетехники, более 100 единиц мототехники, багги и квадроциклов.

Кроме того, ВСУ изменили ход боев в Днепропетровской области. Они не только освободили регион от оккупантов, но и смогли изменить ситуацию на фронте в свою пользу.

война в Украине Александр Сырский Россия фронт наступление
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
