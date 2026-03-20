Зеленский раскрыл ситуацию на фронте после срыва наступления РФ

Украинские военные сорвали наступление россиян, которое они планировали провести в марте. У врага было много попыток прорвать нашу оборону, но не удалось. Силы обороны каждый день показывают свой героизм.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами 20 марта.

"Наши ребята сорвали наступление, которое планировали россияне. Оно должно быть в начале весны, именно в марте месяце. Попыток было много, но им не удалось. Каждый день воины показывают свой героизм", — подчеркнул Зеленский.

