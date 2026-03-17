Весеннее наступление РФ может сорваться из-за контратак Украины

Военнослужащие ВСУ на фронте. Фото: 24 ОМБр

По оценкам военных обозревателей, в период с конца января до начала марта 2026 года в результате двух отдельных операций украинские войска освободили более 400 квадратных километров украинской земли. Россиянам приходится перебрасывать войска и растягивать свою армию на другие участки фронта, что затрудняет их темп продвижения.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны, который цитирует Новини.LIVE.

В течение последней недели Силы обороны совершили еще ряд успешных тактических прорывов. В частности, украинские подразделения вошли в Январское (к востоку от Александровки) и соседнее Вороное, достигли восточных окраин Воскресенской, а также продвинулись к Новоивановке и Новониколаевке. Кроме того, под контроль Украины перешло село Рыбное.

Поэтому под мощным давлением украинских контратак подразделения врага (в частности 39-я мотострелковая бригада РФ) вынуждены отходить за реку Волчья и выстраивать новую линию обороны на рубеже Воскресенка — Малиевка.

Одним из важнейших достижений на Александровском направлении стало то, что украинские силы приблизились на расстояние всего двух километров к стратегической дороге Гуляйполе — Великая Новоселка с севера. Хотя физически трасса еще не перерезана, такой близкий огневой контроль делает невозможным ее безопасное использование оккупантами для переброски техники и обеспечения своих войск.

Карта боевых действий 16 марта. Фото: ISW

Из-за этого российские силы в этом районе были вынуждены отказаться от наступательных действий и перейти к активной обороне.

Россияне не смогли провести полноценный штурм на Гуляйпольском направлении

Параллельно украинские войска проводят эффективные контратаки на северо-запад от Гуляйполя. Наши штурмовые группы достигли восточных окраин Горького, западных рубежей Староукраинки и вошли в Святопетровку.

Карта боевых действий на Запорожском направлении. Фото: ISW

Из-за этого российская 5-я общевойсковая армия, которая пыталась наступать в сторону Орехова, не смогла справиться с украинским штурмом. Благодаря прочной обороне ВСУ темпы продвижения россиян на этом участке упали до критического минимума — менее 1,2-1,5 километра в неделю. Если украинское давление усилится, российскому командованию придется полностью остановить свое наступление на Гуляйпольском направлении, чтобы не потерять тыловые позиции.

Россия панически стягивает элитные резервы на фронт

Аналитики обратили внимание, что для того, чтобы удержать фронт от обвала, российское командование вынуждено перебрасывать силы с других, не менее важных направлений. Зафиксировано, что подразделения российской морской пехоты (в частности бойцы 40-й и 120-й бригад), которые ранее действовали в районе Доброполья, уже переброшены под Гуляйполе и Александровку.

Кроме того, оккупанты начали распаковывать свои оперативные резервы. На поле боя снова заметили операторов беспилотников 656-го мотострелкового полка РФ вблизи села Гай. Это подразделение не участвовало в боях с августа 2025 года, и командование РФ, очевидно, берегло его для будущих масштабных прорывов.

Военные аналитики подытожили, что постоянные и изнурительные для врага контратаки ВСУ загоняют Россию в тупик. Враг вынужден тратить накопленную живую силу и технику на защиту собственных позиций, что может полностью сорвать ожидаемое российское весенне-летнее наступление в 2026 году.

