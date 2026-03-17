Весняний наступ РФ може зірватися через контратаки України

Військовослужбовці ЗСУ на фронті. Фото: 24 ОМБр

За оцінками військових оглядачів, у період з кінця січня до початку березня 2026 року внаслідок двох окремих операцій українські війська звільнили понад 400 квадратних кілометрів української землі. Росіянам доводиться перекидати війська та розтягувати свою армію на інші ділянки фронту, що ускладнює їх темп прсоування.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивченняв війни, який цитує Новини.LIVE.

РФ сповільнила наступ після просування українських воїнів у березні

Протягом останнього тижня Сили оборони здійснили ще низку успішних тактичних проривів. Зокрема, українські підрозділи увійшли до Січневого (на схід від Олександрівки) та сусіднього Вороного, досягли східних околиць Воскресенської, а також просунулися до Новоіванівки та Новомиколаївка. Крім того, під контроль України перейшло село Рибне.

Відтак під потужним тиском українських контратак підрозділи ворога (зокрема 39-та мотострілецька бригада РФ) змушені відходити за річку Вовча та вибудовувати нову лінію оборони на рубежі Воскресенка — Маліївка.

Одним із найважливіших досягнень на Олександрівському напрямку стало те, що українські сили наблизилися на відстань усього двох кілометрів до стратегічної дороги Гуляйполе — Велика Новосілка з півночі. Хоча фізично траса ще не перерізана, такий близький вогневий контроль унеможливлює її безпечне використання окупантами для перекидання техніки та забезпечення своїх військ.

Карта бойових дій 16 березня. Фото: ISW

Через це російські сили в цьому районі були змушені відмовитися від наступальних дій і перейти до активної оборони.

Росіяни не змогли провести повноцінний штурм на Гуляйпільському напрямку

Паралельно українські війська проводять ефективні контратаки на північний захід від Гуляйполя. Наші штурмові групи досягли східних околиць Гіркого, західних рубежів Староукраїнки та увійшли до Святопетрівки.

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку. Фото: ISW

Через це російська 5-та загальновійськова армія, яка намагалася наступати в бік Оріхова, не змогла впоратися з українським штурмом. Завдяки міцній обороні ЗСУ темпи просування росіян на цій ділянці впали до критичного мінімуму — менш як 1,2–1,5 кілометра на тиждень. Якщо український тиск посилиться, російському командуванню доведеться повністю зупинити свій наступ на Гуляйпольському напрямку, щоб не втратити тилові позиції.

Росія панічно стягує елітні резерви на фронт

Аналітики звернули увагу, що доля того, аби утримати фронт від обвалу, російське командування змушене перекидати сили з інших, не менш важливих напрямків. Зафіксовано, що підрозділи російської морської піхоти (зокрема бійці 40-ї та 120-ї бригад), які раніше діяли в районі Добропілля, вже перекинуті під Гуляйполе та Олександрівку.

Крім того, окупанти почали розпаковувати свої оперативні резерви. На полі бою знову помітили операторів безпілотників 656-го мотострілецького полку РФ поблизу села Гай. Цей підрозділ не брав участі в боях із серпня 2025 року, і командування РФ, очевидно, берегло його для майбутніх масштабних проривів.

Військові аналітики підсумовували, що постійні та виснажливі для ворога контратаки ЗСУ заганяють Росію в глухий кут. Ворог змушений витрачати накопичену живу силу та техніку на захист власних позицій, що може повністю зірвати очікуваний російський весняно-літній наступ у 2026 році.

