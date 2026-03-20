Зеленський розкрив ситуацію на фронті після зриву наступу РФ

Термінова новина

Українські військові зірвали наступ росіян, який вони планували провести у березні. У ворога було багато спроб прорвати нашу оборону, але не вдалося. Сили оборони кожного дня показують свій героїзм.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив Президент України Володимир Зеленський, спілкуючись з журналістами 20 березня.

Читайте також:

ЗСУ зірвали наступ Росії на фронті

"Наші хлопці зірвали наступ, який планували росіяни. Він повинен бути на початку весни, саме в березні місяці. Спроб було багато, але їм не вдалося. Кожного дня воїни показують свій героїзм", — наголосив Зеленський.

Новина доповнюється...