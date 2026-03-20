Украина сорвала планы России на новое наступление в 2026 году

Украина сорвала планы России на новое наступление в 2026 году

Дата публикации 20 марта 2026 07:44
Новобранцы 65-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины. Фото: Андрей Андриенко/Пресс-служба 65-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что на юге и востоке фронта российское командование оказалось перед выбором между несколькими наступательными задачами, которые оно не способно реализовать одновременно. По его оценке, украинские действия на Александровском направлении, оборона в районе Орехова и дефицит подготовленных сил уже усложнили подготовку РФ к весенне-летней кампании 2026 года.

Об этом говорится в аналитике Института изучения войны, которое цитирует Новини.LIVE.

Российское военное командование столкнулось на поле боя с взаимоисключающими тактическими и оперативными задачами. Причиной этого он называет как недавние украинские продвижения на Александровском направлении, так и устойчивость украинских оборонительных рубежей, которые не дают российским войскам развивать продвижение.

По его мнению, имеющихся у России сейчас сил недостаточно, чтобы в одном наступлении одновременно взять Орехов в западной части Запорожской области и развернуть движение на Запорожье с юга. Дополнительным препятствием для таких планов Машовец считает украинскую линию обороны вдоль реки Конской, которая проходит через Орехов и тянется на северо-запад в направлении южных подступов к Запорожью.

Отдельно он отметил, что украинское продвижение на Александровском направлении оттягивает российские силы от действий против Орехова с востока, а это также усложняет для РФ попытки захватить город.

По оценке Машовца, для более активных действий в западной Запорожской области российскому командованию, вероятно, пришлось бы перебрасывать подкрепления с Херсонского направления. Такую потребность он связывает с тем, что российская армия одновременно пытается вести наступательные действия против Украинского крепостного пояса, давить на Доброполье и Купянск, а также создавать "буферную зону" на севере Харьковской и Сумской областей.

Да и наступление России на Доброполье само по себе создает для нее дополнительные проблемы. Это направление заставляет российское командование перебрасывать ресурсы из действий против Украинского крепостного пояса, чтобы существенно усилить истощенную 51-ю общевойсковую армию, бывший 1-й армейский корпус "ДНР" Южного военного округа, а также 2-ю общевойсковую армию Центрального военного округа в этом районе.

Причем даже гипотетическая мобилизация не даст России быстрого решения кадровой проблемы для этих операций. По его мнению, у российских войск просто нет времени, чтобы подготовить новобранцев к летнему наступлению должным образом.

Все эти факторы, как утверждают аналитики, вероятно, уже сорвали подготовку России к весенне-летнему наступлению 2026 года. Машовец подчеркнул, что не видел достоверных сообщений о переброске значительных российских формирований в зону ответственности 58-й общевойсковой армии к западу и югу от Орехова. Именно такие силы, по его словам, были бы нужны России для крупной операции против Запорожья весной или летом 2026 года.

На Краматорском и Константиновском направлениях замедлились штурмы

Отдельно 19 марта представитель украинской бригады, которая действует на Краматорском, или Константиновском, направлении, сообщил о сравнительно уменьшенном количестве российских атак на этом участке. Он заявил, что российские войска не смогли достичь даже тактического продвижения на северо-восток от Константиновки до озвученного Россией срока 10 марта, чтобы вклиниться между Майским и Марковым.

Не удалось россиянам достичь цели и до крайнего дедлайна 15 марта для захвата канала Северский Донец — Донбасс в этом районе. Он также отметил, что украинские военные не фиксируют на Краматорском направлении масштабного скопления российской тяжелой техники, которое могло бы свидетельствовать о подготовке к новому наступлению.

То, что Россия не может обеспечить хотя бы тактическое продвижение и занять выгодные исходные позиции в районе Константиновки и Дружковки для ожидаемой весенне-летней кампании 2026 года против Украинского крепостного пояса, по оценке аналитиков, непосредственно ослабляет ее шансы на существенные результаты во время будущего наступления.

Также Россия хочет начать наступление и штурмы на Харьковском направлении. Но их планы сорвало наводнение на реке Оскол, которое фактически оставило захватчиков без логистики.

Кроме того, что Россия не может проводить наступление из-за устойчивой обороны ВСУ, возникла еще и проблема с пополнением войск. Президент Владимир Зеленский сообщал, что российские войска имеют значительно более высокий уровень потерь, чем количество новобранцев в войске.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
