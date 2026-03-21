Бойцы 3 АК сорвали попытку механизированного наступления россиян: видео

Поражение техники РФ. Фото: кадр из видео

Российские войска 19 марта осуществили масштабную попытку прорыва на Лиманско-Боровском направлении. Оккупанты привлекли силы 1-й танковой и 20-й общевойсковой армий РФ. Однако враг начал нести потери, не доехав до линии боестолкновения.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Третьем армейском корпусе.

В Третьем армейском корпусе рассказали, что россияне пошли в атаку одновременно на семи направлениях в полосе корпуса. Враг привлек более 500 пехотинцев, 28 единиц бронетехники, более 100 единиц мототехники, багги и квадроциклов. Однако подготовленные подразделения за четыре часа "превратили стремительный прорыв россиян в масштабный провал".

В результате российские войска потеряли:

84 единицы мототехники,

11 БМП и БТР,

три танка;

более 160 БПЛА;

поражено ТОС "Сонцепек",

пять орудий.

"Полтора месяца мы наблюдали признаки подготовки наступления. Россияне наращивали удары КАБами по нашим переправам через Оскол, пытаясь отрезать логистику. Начали наводить собственные понтонные переправы и разминировать маршруты — это прямо указывало на подготовку к широкомасштабному механизированному наступлению", — сказал бригадный генерал Андрей Билецкий.

По его словам, военные готовились и на разных направлениях были отработаны оборонительные действия. В результате на всех направлениях удары были сорваны.

Так, за сутки бригады и полки корпуса уничтожили 405 военнослужащих врага: 288 — безвозвратные, остальные — санитарные потери. Армии РФ не удалось захватить ни населенных пунктов, ни позиций.

Наступление россиян на фронте

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что Силы обороны сорвали наступление россиян, которое они планировали провести в марте. У врага было много попыток, но все они провалились.

Кроме того, аналитики ISW сообщали, что российское командование оказалось перед выбором между несколькими наступательными задачами, которые оно не способно реализовать одновременно. Ряд факторов усложнил подготовку РФ к весенне-летней кампании 2026 года.

Также мы писали, что недавно воины 66 ОМБр отбили массированный штурм на Лиманском направлении. Они уничтожили почти 50 россиян и более 20 единиц техники.