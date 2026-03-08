Видео
Главная Новости дня Зеленский раскрыл планы России в весеннем наступлении

Зеленский раскрыл планы России в весеннем наступлении

Ua ru
Дата публикации 8 марта 2026 14:39
Зеленский назвал области, которые хочет захватить Россия во время весеннего наступления
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ключевой целью России во время весеннего наступления является полная оккупация Донецкой и Луганской областей.

Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции в воскресенье, 8 марта, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Российское наступление весной

"Относительно весеннего наступления, главные цели это восток нашего государства, захват Донецкой и Луганской областей. В принципе, их планы не изменились. Идет отсрочка из-за того, что они не способны сделать это теми средствами и силами, которые у них на сегодня есть, и из-за действий наших Вооруженных сил, наших Сил обороны", — отметил Зеленский.

По его словам, рассматривалось также южное направление, в частности Запорожская область. Кроме того, речь идет о направлении между Донецкой и Запорожской областями.

За последние месяца-полтора украинские воины провели ряд важных действий по обороне и в некоторых направлениях по наступлению.

"Исключительно действия были с тем, чтобы сорвать планы России. Мы считаем, что достаточно успешно восстановили контроль над где-то около 400-435 километров на сегодня. Направление это сложное, напряжение там остается", — говорит глава государства.

По его словам, моральное состояние защитников улучшилось, чем это было в конце 2025 года.

Российские планы

В Институте изучения войны (ISW) отметили, что передислокация оккупантов из Донецкой области в Днепропетровскую и Запорожскую показывает противоречивые дилеммы, с которыми сталкивается военное командование страны-агрессора.

Украинские контрнаступательные действия в Запорожской и Днепропетровской областях, а также перемещение российских сил на юг Украины могут усложнить реализацию планов РФ по вероятному весенне-летнему наступлению 2026 года на так называемый "фортификационный пояс".

Командиры украинских корпусов заявили, что российское командование стремится захватить Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. Речь идет о хорошо укрепленных городах, которые составляют "крепостной пояс" Украины.

"Российские войска еще не достигли значительных оперативных успехов ни на Славянском направлении, ни на тактическом районе Константиновка-Дружковка после месяцев боев, а темпы продвижения российских войск в этих районах замедлились с начала 2026 года", — отмечают аналитики.

В ISW отмечают, что захватчики не проводили ранее одновременных наступлений на разных участках фронта, и маловероятно, что они смогут приложить значительные усилия для продвижения в районе "крепостного пояса".

"Передислокация российским военным командованием некоторых элементов ВДВ на юг Украины в январе, прежде чем украинские войска начали контратаку, свидетельствует о том, что Россия, возможно, планировала продолжать использовать тактические успехи на Гуляйпольском направлении весной и летом 2026 года", — говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что контратаки ВСУ в феврале могли сорвать планы России о продолжении использования тактических успехов в Запорожской области, а также испортить последствия ожидаемого весенне-летнего наступления 2026 года.

Как Россия пытается осуществить наступление

В ГУР сообщили, что российские оккупанты пытались усилить наступление на Запорожье, но безуспешно. Воины остановили противника.

Недавно враг пытался прорвать границу Украины в Харьковской области. По штурмовым группам России украинские подразделения нанесли огневое поражение.

Ранее Зеленский прокомментировал успехи украинской армии на юге страны.

Владимир Зеленский война Украина Россия наступление
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
