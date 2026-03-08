Зеленський назвав головну ціль весняного наступу Росії

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський назвав головну мету Росії у весняному наступі. За його словами, йдеться про захоплення всієї Донецької та Луганської областей.

Про це глава держави повідомив на пресконференції у неділю, 8 березня, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Російський наступ весною

"Щодо весняного наступу, головні цілі це схід нашої держави, захоплення Донецької та Луганської областей. В принципі, їх плани не змінилися. Йде відтермінування через те, що вони не спроможні зробити це тими засобами і силами, які у них на сьогодні є, і через дії наших Збройних сил, наших Сил оборони", — зазначив Зеленський.

За його словами, розглядався також південний напрямок, зокрема Запорізька область. Крім того, йдеться про напрямок між Донецькою і Запорізькою областями.

За останні місяця-півтора українські воїни провели ряд важливих дій щодо оборони і в деяких напрямках щодо наступу.

"Виключно дії були з тим, щоб зірвати плани Росії. Ми вважаємо, що достатньо успішно відновили контроль над десь близько 400-435 кілометрів на сьогодні. Напрямок цей складний, напруга там залишається", — каже глава держави.

За його словами, моральний стан захисників покращився, ніж це було в кінці 2025 року.

Російські плани

В Інституті вивчення війни (ISW) зауважили, що передислокація окупантів з Донецької області до Дніпропетровської та Запорізької показує суперечливі дилеми, з якими стикається військове командування країни-агресора.

Українські контрнаступальні дії в Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також переміщення російських сил на південь України можуть ускладнити реалізацію планів РФ щодо ймовірного весняно-літнього наступу 2026 року на так званий "фортифікаційний пояс".

Командири українських корпусів заявили, що російське командування прагне захопити Словʼянськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку. Йдеться про добре укріплені міста, що складають "фортечний пояс" України.

"Російські війська ще не досягли значних оперативних успіхів ні на Слов'янському напрямку, ні на тактичному районі Костянтинівка-Дружківка після місяців боїв, а темпи просування російських військ у цих районах сповільнилися з початку 2026 року", — зазначають аналітики.

В ISW наголошують, що загарбники не проводили раніше одночасних наступів на різних ділянках фронту, і малоймовірно, що вони зможуть докласти значних зусиль для просування в районі "фортечного поясу".

"Передислокація російським військовим командуванням деяких елементів ВДВ на південь України в січні, перш ніж українські війська розпочали контратаку, свідчить про те, що Росія, можливо, планувала продовжувати використовувати тактичні успіхи на Гуляйпільському напрямку навесні та влітку 2026 року", — йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначають, що контратаки ЗСУ у лютому могли зірвати плани Росії щодо продовження використання тактичних успіхів у Запорізькій області, а також зіпсувати наслідки очікуваного весняно-літнього наступу 2026 року.

Як Росія намагається здійснити наступ

У ГУР повідомили, що російські окупанти намагалися посилили наступ на Запоріжжя, але безуспішно. Воїни зупинили противника.

Нещодавно ворог намагався прорвати кордон України у Харківській області. По штурмових групах Росії українські підрозділи завдали вогневого ураження.

Раніше Зеленський прокоментував успіхи української армії на півдні країни.