Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Бійці 3 АК зірвали найбільшу спробу механізованого наступу росіян: відео

Бійці 3 АК зірвали найбільшу спробу механізованого наступу росіян: відео

Ua ru
Дата публікації: 21 березня 2026 16:17
Ураження техніки РФ. Фото: кадр з відео

Російські війська 19 березня здійснили наймасштабнішу спробу прориву на Лимансько-Борівському напрямку. Окупанти залучили сили 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій РФ. Однак ворог почав нести втрати, не доїхавши до лінії боєзіткнення.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в Третьому армійському корпусі. 

У Третьому армійському корпусі розповіли, що росіяни пішли в атаку одночасно на семи напрямках у смузі корпусу. Ворог залучив понад 500 піхотинців, 28 одиниць бронетехніки, понад 100 одиниць мототехніки, багі й квадроциклів. Однак підготовлені підрозділи за чотири години "перетворили стрімкий прорив росіян на масштабний провал". 

В результаті російські війська втратили:

  • 84 одиниці мототехніки,
  • 11 БМП і БТР,
  • три танки;
  • понад 160 БпЛА;
  • уражено ТОС "Сонцепьок",
  • п'ять гармат.

"Півтора місяці ми спостерігали ознаки підготовки наступу. Росіяни нарощували удари КАБами по наших переправах через Оскіл, намагаючись відрізати логістику. Почали наводити власні понтонні переправи й розміновувати маршрути — це прямо вказувало на підготовку до широкомасштабного механізованого наступу", — сказав бригадний генерал Андрій Білецький. 

За його словами, військові готувалися і на різних напрямках були відпрацьовані оборонні дії. В результаті на всіх напрямках удари було зірвано.

Так, за добу бригади й полки корпусу знищили 405 військовослужбовців ворога: 288 — безповоротні, решта — санітарні втрати. Армії РФ не вдалося захопити ні населених пунктів, ні позицій. 

Наступ росіян на фронті

Раніше Володимир Зеленський розповів, що Сили оборони зірвали наступ росіян, який вони планували провести у березні. У ворога було багато спроб, але всі вони провалилися. 

Крім того, аналітики ISW повідомляли, що російське командування опинилося перед вибором між кількома наступальними завданнями, які воно не здатне реалізувати одночасно. Низка факторів ускладнила підготовку РФ до весняно-літньої кампанії 2026 року.

Також ми писали, що нещодавно воїни 66 ОМБр відбили масований штурм на Лиманському напрямку. Вони знищили майже 50 росіян та понад 20 одиниць техніки.

війна в Україні фронт наступ Третя штурмова бригада
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації