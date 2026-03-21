Бійці 3 АК зірвали найбільшу спробу механізованого наступу росіян: відео

Ураження техніки РФ.

Російські війська 19 березня здійснили наймасштабнішу спробу прориву на Лимансько-Борівському напрямку. Окупанти залучили сили 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій РФ. Однак ворог почав нести втрати, не доїхавши до лінії боєзіткнення.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в Третьому армійському корпусі.

У Третьому армійському корпусі розповіли, що росіяни пішли в атаку одночасно на семи напрямках у смузі корпусу. Ворог залучив понад 500 піхотинців, 28 одиниць бронетехніки, понад 100 одиниць мототехніки, багі й квадроциклів. Однак підготовлені підрозділи за чотири години "перетворили стрімкий прорив росіян на масштабний провал".

В результаті російські війська втратили:

84 одиниці мототехніки,

11 БМП і БТР,

три танки;

понад 160 БпЛА;

уражено ТОС "Сонцепьок",

п'ять гармат.

"Півтора місяці ми спостерігали ознаки підготовки наступу. Росіяни нарощували удари КАБами по наших переправах через Оскіл, намагаючись відрізати логістику. Почали наводити власні понтонні переправи й розміновувати маршрути — це прямо вказувало на підготовку до широкомасштабного механізованого наступу", — сказав бригадний генерал Андрій Білецький.

За його словами, військові готувалися і на різних напрямках були відпрацьовані оборонні дії. В результаті на всіх напрямках удари було зірвано.

Так, за добу бригади й полки корпусу знищили 405 військовослужбовців ворога: 288 — безповоротні, решта — санітарні втрати. Армії РФ не вдалося захопити ні населених пунктів, ні позицій.

Раніше Володимир Зеленський розповів, що Сили оборони зірвали наступ росіян, який вони планували провести у березні. У ворога було багато спроб, але всі вони провалилися.

Крім того, аналітики ISW повідомляли, що російське командування опинилося перед вибором між кількома наступальними завданнями, які воно не здатне реалізувати одночасно. Низка факторів ускладнила підготовку РФ до весняно-літньої кампанії 2026 року.

Також ми писали, що нещодавно воїни 66 ОМБр відбили масований штурм на Лиманському напрямку. Вони знищили майже 50 росіян та понад 20 одиниць техніки.