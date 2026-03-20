Білецький заявив, що піхота не має бути "розхідником" на фронті

Андрій Білецький. Фото: кадр з відео

Піхотинець має бути не "розхідником", а найціннішим активом підрозділу — саме так, за словами Андрія Білецького, має змінитися логіка всередині війська. Він вважає, що реальна повага до людей на передовій почнеться лише тоді, коли піхота отримає найвищі соціальні гарантії, кращу підготовку і стане центром усього бойового забезпечення.

Таку думку Андрій Білецький висловив в інтерв'ю для ТСН, цитує Новини.LIVE.

У Третьому корпусі закликали змінити ставлення до піхоти

Командир Третього корпусу Андрій Білецький заявив, що тема цінності людського життя на фронті була критично важливою не зараз і не лише в останні місяці. На його думку, про неї треба було говорити значно раніше, бо проблема була гострою і в 2014 році, і після початку повномасштабної війни в 2022-му.

На його переконання, саме піхота сьогодні є найціннішою і водночас найдефіцитнішою військовою професією. Тому, як вважає командир Третього корпусу, саме піхотинець повинен мати найбільші соціальні гарантії і найвищу грошову винагороду.

"Що стосується того, як повертати повагу до піхотинця, тут немає простого рішення. Рішення буде, безумовно, комплексне. Очевидно, що піхотинець повинен мати найбільші соціальні гарантії і найбільшу, давайте так говорити, грошову оцінку своєї діяльності. Він повинен мати найбільше зарплати. Так як піхотинець — це найцінніша зараз і найдефіцитніша професія військова, то я вважаю, що відповідно на нього повинно витрачатися часу, енергії, фінансів і так далі. На його підготовку значно більше, ніж на будь-якого іншого, насправді. На інший рівень бойової підготовки. Це уже покращить на порядок стан піхоти і так далі", — заявив Андрій Білецький.

На його думку, медики, зв'язківці, оператори безпілотників та інші мають оцінювати власну роботу передусім через те, наскільки вона зберігає життя піхотинця і підвищує ефективність його дій. Лише за такої моделі, вважає він, служба на передовій реально стане легшою для піхоти.

"Перше, що я сказав, що ви всі тут обслуга піхоти і не більше того. І виконуєте таку функцію. Відповідно, треба міняти ментальність багатьох командирів, переконуючи їх, що піхота це не розходник в першу чергу, а найбільш цінний актив будь-якої бригади, корпуса, будь-якого підрозділу", — висловився Андрій Білецький.

Тим часом російські війська, схоже, не цінують своїх бійців. Президент Володимир Зеленський заявив, що армія РФ зазнала великих втрат на фронті впродовж останніх місяців.

Аналітики ISW вважають, що міцна оборона ЗСУ та контратаки змусили російських командирів відкласти плани на наступ. Подекуди російські війська довелося екстренно перекидати з інших напрямків.