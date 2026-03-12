Лінію фронту в Україні могла б змінити підгтовка цивільних до війни — заява Білецького

Андрій Білецький на Всеукраїнському форумі "НАЦСПРОТИВ 2026". Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

В Україні варто було запровадити масову цивільну підготовку населення до бойових дій ще роки тому. Це допомогло б уникнути значних втрат серед добровольців у 2022 році та змінити лінію фронту.

Про це заявив командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький на Всеукраїнському форумі "НАЦСПРОТИВ 2026", передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик у четвер, 12 березня.

Білецький про важливість цивільної підготовки до бойових дій

Як зазначив командир Третього армійського корпусу, відсутність системної підготовки цивільного населення призвела до значних втрат у 2022 році.

"У цього неорганізованого добровольства є і негативна сторона, про яку неправильно не сказати. Це насправді непідготовленість цих людей, прекрасних людей, прекрасних українців, прекрасних солдатів в моральному плані. Готових воїнів, але не професійних воїнів. І це, безумовно, в тому числі причина великої кількості наших втрат у 2022 році", — заявив Білецький.

Він додав, що запровадження такої підготовки декілька років тому допомогло б також тримати лінію фронту у зовсім іншому вигляді.

"Якщо б ми мали 10 років масової цивільної підготовки населення до таких дій, я переконаний, що лінія фронту зараз проходила би значно ближче до українського кордону. А може і по українському кордону. А може і не було б ніякої лінії фронту. Тому що нападати на підготованого ворога — це не зовсім те, що нападати, як мінімум, на те, що ти вважаєш непідготовленим", — зауважив командир Третього армійського корпусу.

