Головна Новини дня Білецький пояснив, що могло б змінити лінію фронту в Україні

Білецький пояснив, що могло б змінити лінію фронту в Україні

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 19:35
Лінію фронту в Україні могла б змінити підгтовка цивільних до війни — заява Білецького
Андрій Білецький на Всеукраїнському форумі "НАЦСПРОТИВ 2026". Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

В Україні варто було запровадити масову цивільну підготовку населення до бойових дій ще роки тому. Це допомогло б уникнути значних втрат серед добровольців у 2022 році та змінити лінію фронту.

Про це заявив командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький на Всеукраїнському форумі "НАЦСПРОТИВ 2026", передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик у четвер, 12 березня.

Білецький про важливість цивільної підготовки до бойових дій

Як зазначив командир Третього армійського корпусу, відсутність системної підготовки цивільного населення призвела до значних втрат у 2022 році.

"У цього неорганізованого добровольства є і негативна сторона, про яку неправильно не сказати. Це насправді непідготовленість цих людей, прекрасних людей, прекрасних українців, прекрасних солдатів в моральному плані. Готових воїнів, але не професійних воїнів. І це, безумовно, в тому числі причина великої кількості наших втрат у 2022 році", — заявив Білецький.

Він додав, що запровадження такої підготовки декілька років тому допомогло б також тримати лінію фронту у зовсім іншому вигляді.

"Якщо б ми мали 10 років масової цивільної підготовки населення до таких дій, я переконаний, що лінія фронту зараз проходила би значно ближче до українського кордону. А може і по українському кордону. А може і не було б ніякої лінії фронту. Тому що нападати на підготованого ворога — це не зовсім те, що нападати, як мінімум, на те, що ти вважаєш непідготовленим", — зауважив командир Третього армійського корпусу.

Раніше стало відомо, що українські військові мають отримати щонайменше вдвічі більше дронів цього року. Агенція оборонних закупівель за дорученням Міноборони законтрактувала рекордні обсяги мультикоптерів для фронту.

Водночас у Генштабі ЗСУ зазначили, що станом на 12 березня українські військові завдають ворогу значних втрат. Лише за останню добу було уражено три райони зосередження живої сили, артсистеми та пункти управління БпЛА.

військові війна в Україні добровольці Андрій Білецький військова підготовка
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
