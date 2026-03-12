Ситуація на фронті 12 березня — зведення Генштабу ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Фото: Сирський/Facebook

У четвер, 12 березня, розпочалася 1478-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 128 бойових зіткнень між українськими оборонцями та російськими загарбниками.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Ситуація на фронті 12 березня — звіт Генштабу

За інформацією Генштабу, Сили оборони України відбивають спроби окупантів покращити своє становище та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці на різних ділянках фронту.

Вчора ворог завдав 103 авіаційних ударів, скинув 322 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9216 дронів-камікадзе та здійснив 3956 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 — із реактивних систем залпового вогню.

Своєю чергою, за минулу добу авіація, ракетні війська й артилерія Сил оборони України уразили три райони зосередження живої сили, сім артилерійських систем, п’ять пунктів управління БпЛА, командно-спостережний пункт та три інші важливі об’єкти окупантів.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби Сили оборони відбили один ворожий штурм, противник завдав чотирьох авіаударів, із застосуванням десяти авіабомб, здійснив 110 обстрілів, з яких три – із застосуванням РСЗВ.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Приліпка.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Куп’янському напрямку агресор три рази атакував у напрямку населених пунктів Новоплатонівка й Подоли.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Лиманському напрямку противник атакував шість разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Дробишевого та Чернещини.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили сім спроб окупантів просунутися вперед у районі населеного пункту Закітне та у бік Рай-Олександрівки й Дронівки.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Краматорському напрямку окупанти наступальних дій не проводили.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 22 атаки поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Берестка та Софіївки.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 24 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Білицьке, Никифорівка, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне, Новоплатонівка.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Олександрівському напрямку противник атакував три рази у районах Тернового, Злагоди та Добропілля.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Гуляйпільському напрямку відбулося 21 атака окупантів у районах Гуляйполя, Новоукраїнки, Залізничного, Цвіткового, Мирного.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Оріхівському напрямку відбулося одне боєзіткнення з ворогом неподалік населеного пункту Степове.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну ворожу атаку поблизу острова Білогрудий.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом, за інформацією Генштабу, минулої доби втрати російських загарбників склали 780 осіб. Також ворог втратив три танки, 20 бойових броньованих машин, 56 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 2102 безпілотні літальні апарати, 243 одиниці автомобільної техніки та важку вогнеметну систему.

Нещодавно Сирський відвідав Донецьку область — там він зустрівся з українськими захисниками. Також під час візиту на Донеччину головком схвалив рішення для посилення стійкості оборони та покращення логістики.

Також Сирський розповів про результати роботи ЗСУ у лютому. Він зазначив, що українські захисники намагаються перехопити оперативну ініціативу.

У Генштабі повідомляли, що українські військові звільнили від окупантів майже всю територію Дніпропетровської області. Залишилося зачистити декілька населених пунктів.