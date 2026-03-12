В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте 12 марта

ВСУ оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта — Генштаб
Сегодня, 12 марта, стартовал 1478-й день войны России против Украины. Украинские военные продолжают наносить российским оккупантам значительные потери в живой силе и технике на разных участках фронта.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Ситуация на фронте 12 марта — отчет Генштаба
По информации Генштаба, Силы обороны Украины отражают попытки оккупантов улучшить свое положение и продвигаться вглубь территории Украины, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике на разных участках фронта.
Вчера враг нанес 103 авиационных ударов, сбросил 322 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 9216 дронов-камикадзе и совершил 3956 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 49 — из реактивных систем залпового огня.
В свою очередь, за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили три района сосредоточения живой силы, семь артиллерийских систем, пять пунктов управления БпЛА, командно-наблюдательный пункт и три других важных объекта оккупантов.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки Силы обороны отбили один вражеский штурм, противник нанес четыре авиаудара, с применением десяти авиабомб, совершил 110 обстрелов, из которых три — с применением РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенного пункта Прилепка.
На Купянском направлении агрессор три раза атаковал в направлении населенных пунктов Новоплатоновка и Подолы.
На Лиманском направлении противник атаковал шесть раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Дробышево и Чернещины.
На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили семь попыток оккупантов продвинуться вперед в районе населенного пункта Закитное и в сторону Рай-Александровки и Дроновки.
На Краматорском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.
На Константиновском направлении враг совершил 22 атаки вблизи Константиновки, Иванополье, Ильиновки, Берестка и Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 24 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Белицкое, Никифоровка, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Муравка, Новоподгородное, Новоплатоновка.
На Александровском направлении противник атаковал три раза в районах Тернового, Злагоды и Доброполья.
На Гуляйпольском направлении произошло 21 атака оккупантов в районах Гуляйполя, Новоукраинки, Железнодорожного, Цветкового, Мирного.
На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение с врагом недалеко от населенного пункта Степное.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили одну вражескую атаку вблизи острова Белогрудый.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
В целом, по информации Генштаба, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 780 человек. Также враг потерял три танка, 20 боевых бронированных машин, 56 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 2102 беспилотные летательные аппараты, 243 единицы автомобильной техники и тяжелую огнеметную систему.
Недавно Сырский посетил Донецкую область — там он встретился с украинскими защитниками. Также во время визита в Донецкую область главком принял решение для усиления устойчивости обороны и улучшения логистики.
Также Сырский рассказал о результатах работы ВСУ в феврале. Он отметил, что украинские защитники пытаются перехватить оперативную инициативу.
В Генштабе сообщали, что украинские военные освободили от оккупантов почти всю территорию Днепропетровской области. Осталось зачистить несколько населенных пунктов.
