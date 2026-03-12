В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте 12 марта

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Фото: Сырский/Facebook

Сегодня, 12 марта, стартовал 1478-й день войны России против Украины. Украинские военные продолжают наносить российским оккупантам значительные потери в живой силе и технике на разных участках фронта.

Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация на фронте 12 марта — отчет Генштаба

По информации Генштаба, Силы обороны Украины отражают попытки оккупантов улучшить свое положение и продвигаться вглубь территории Украины, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике на разных участках фронта.

Вчера враг нанес 103 авиационных ударов, сбросил 322 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 9216 дронов-камикадзе и совершил 3956 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 49 — из реактивных систем залпового огня.

В свою очередь, за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили три района сосредоточения живой силы, семь артиллерийских систем, пять пунктов управления БпЛА, командно-наблюдательный пункт и три других важных объекта оккупантов.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки Силы обороны отбили один вражеский штурм, противник нанес четыре авиаудара, с применением десяти авиабомб, совершил 110 обстрелов, из которых три — с применением РСЗО.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенного пункта Прилепка.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Купянском направлении агрессор три раза атаковал в направлении населенных пунктов Новоплатоновка и Подолы.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Лиманском направлении противник атаковал шесть раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Дробышево и Чернещины.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили семь попыток оккупантов продвинуться вперед в районе населенного пункта Закитное и в сторону Рай-Александровки и Дроновки.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Краматорском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Константиновском направлении враг совершил 22 атаки вблизи Константиновки, Иванополье, Ильиновки, Берестка и Софиевки.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Покровском направлении наши защитники остановили 24 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Белицкое, Никифоровка, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Муравка, Новоподгородное, Новоплатоновка.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Александровском направлении противник атаковал три раза в районах Тернового, Злагоды и Доброполья.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Гуляйпольском направлении произошло 21 атака оккупантов в районах Гуляйполя, Новоукраинки, Железнодорожного, Цветкового, Мирного.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение с врагом недалеко от населенного пункта Степное.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили одну вражескую атаку вблизи острова Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В целом, по информации Генштаба, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 780 человек. Также враг потерял три танка, 20 боевых бронированных машин, 56 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 2102 беспилотные летательные аппараты, 243 единицы автомобильной техники и тяжелую огнеметную систему.

Недавно Сырский посетил Донецкую область — там он встретился с украинскими защитниками. Также во время визита в Донецкую область главком принял решение для усиления устойчивости обороны и улучшения логистики.

Также Сырский рассказал о результатах работы ВСУ в феврале. Он отметил, что украинские защитники пытаются перехватить оперативную инициативу.

В Генштабе сообщали, что украинские военные освободили от оккупантов почти всю территорию Днепропетровской области. Осталось зачистить несколько населенных пунктов.